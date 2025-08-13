Повече родители ще имат право на онлайн работа през ваканцията

Родителите на ученици от 8 до 12 години ще имат право на по-гъвкави форми на работа през лятната ваканция, за да се справят с грижите за децата, когато не са на училище. Председателят на социалната комисия в парламента Деница Сачева (ГЕРБ) обяви, че ще внесе такива промени в първите дни на септември. Промените трябва да са в Кодекса на труда и да дадат право и на родителите на ученици от 8 до 12 години да предлагат на работодателя гъвкаво работно време или работа от разстояние по време на лятната ваканция. Сега такава възможност има само за родители на деца до 8-годишна възраст.

"И аз като много майки прекарвам ваканцията, гледайки детето си. Имам безценната помощ на майка ми, но въпреки това знам колко е трудно. Още повече, че голяма част от бабите също работят и не могат да помагат постоянно. Много родители пишат и на мен, и на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, че през лятото се изправят пред огромни трудности с грижата за децата си", мотивира инициативата си Сачева.

От 2022 г. възможност за гъвкава форма на работа имат родителите и осиновителите на дете до 8-годишна възраст. Според Кодекса на труда те имат право писмено да предложат на работодателя изменение за определено време на продължителността и разпределението на работното време, да преминат към работа от разстояние и други изменения на трудовото правоотношение, които да улеснят съвместяването на трудовите и семейните задължения.

Сега Сачева предлага да се добави, че същите изменения в условията на работа ще може да предлага и служител, който полага грижи по време на лятната ваканция за дете ученик, ненавършило 12 години. Предложението е насочено към родители, които работят и имат принос към данъчната и осигурителната система, посочва тя в мотивите към законопроекта. В тях са цитирани данни на НСИ, според които през учебната 2024-2025 учащите от първи до четвърти клас са 237 579.

Подобна промяна най-сетне ще осигури база за изпълнение на изискване от друг закон - за закрила на детето, според което родителите, настойниците и попечителите, които полагат грижи за дете до 12-годишна възраст, са длъжни да не го оставят без надзор и грижа, ако с това се създава опасност за тяхното физическо, психическо и нравствено развитие.

Възможността за промяна в работното време обаче не е само въпрос на желание от страна на родителя. Работодателят има право да откаже подобно изменение на трудовото правоотношение. Според Кодекса на труда то трябва да се извърши по взаимно съгласие на страните, когато съществува такава възможност в предприятието. При отказ от страна на работодателя, той само трябва да предостави на служителя си мотивиран писмен отговор.

Очаквано, идеята среща голяма подкрепа в коментарите под поста на Сачева във "Фейсбук". Мнозина обаче посочват, че този проблем има и друго решение - по-кратка лятна ваканция. България има една от най-дългите летни ваканции в Европа, а в същото време учебният материал е натъпкан до краен предел в учебната година.