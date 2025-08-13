Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Повече родители ще имат право на онлайн работа през ваканцията

Деница Сачева обяви, че ще предложи промени в Кодекса на труда, за да се обхванат и семействата с деца до 12 г.

13 Авг. 2025Обновена
Деница Сачева
БГНЕС
Деница Сачева

Родителите на ученици от 8 до 12 години ще имат право на по-гъвкави форми на работа през лятната ваканция, за да се справят с грижите за децата, когато не са на училище. Председателят на социалната комисия в парламента Деница Сачева (ГЕРБ) обяви, че ще внесе такива промени в първите дни на септември. Промените трябва да са в Кодекса на труда и да дадат право и на родителите на ученици от 8 до 12 години да предлагат на работодателя гъвкаво работно време или работа от разстояние по време на лятната ваканция. Сега такава възможност има само за родители на деца до 8-годишна възраст.

"И аз като много майки прекарвам ваканцията, гледайки детето си. Имам безценната помощ на майка ми, но въпреки това знам колко е трудно. Още повече, че голяма част от бабите също работят и не могат да помагат постоянно. Много родители пишат и на мен, и на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, че през лятото се изправят пред огромни трудности с грижата за децата си", мотивира инициативата си Сачева.

От 2022 г. възможност за гъвкава форма на работа имат родителите и осиновителите на дете до 8-годишна възраст. Според Кодекса на труда те имат право писмено да предложат на работодателя изменение за определено време на продължителността и разпределението на работното време, да преминат към работа от разстояние и други изменения на трудовото правоотношение, които да улеснят съвместяването на трудовите и семейните задължения. 

Сега Сачева предлага да се добави, че същите изменения в условията на работа ще може да предлага и служител, който полага грижи по време на лятната ваканция за дете ученик, ненавършило 12 години. Предложението е насочено към родители, които работят и имат принос към данъчната и осигурителната система, посочва тя в мотивите към законопроекта. В тях са цитирани данни на НСИ, според които през учебната 2024-2025 учащите от първи до четвърти клас са 237 579.

Подобна промяна най-сетне ще осигури база за изпълнение на изискване от друг закон - за закрила на детето, според което родителите, настойниците и попечителите, които полагат грижи за дете до 12-годишна възраст, са длъжни да не го оставят без надзор и грижа, ако с това се създава опасност за тяхното физическо, психическо и нравствено развитие.

Възможността за промяна в работното време обаче не е само въпрос на желание от страна на родителя. Работодателят има право да откаже подобно изменение на трудовото правоотношение. Според Кодекса на труда то трябва да се извърши по взаимно съгласие на страните, когато съществува такава възможност в предприятието. При отказ от страна на работодателя, той само трябва да предостави на служителя си мотивиран писмен отговор.

Очаквано, идеята среща голяма подкрепа в коментарите под поста на Сачева във "Фейсбук". Мнозина обаче посочват, че този проблем има и друго решение - по-кратка лятна ваканция. България има една от най-дългите летни ваканции в Европа, а в същото време учебният материал е натъпкан до краен предел в учебната година.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

родители, отпуск, Кодекс на труда

Още новини по темата

Кабинетът прие 4 промени в наредбата за отпуските
24 Юни 2025

Кабинетът променя допълнителните отпуски
13 Май 2025

62% от родителите са против задължителна религия в училище
13 Март 2025

ПП-ДБ са готови да предложат отмяна на добавката за стаж
09 Февр. 2025

До дни изгарят неползваните отпуски от 2022 г.
09 Дек. 2024

Мобилните телефони на родителите вредят на детската психика
24 Авг. 2024

Директори настояват за по-лесно налагане на санкции за ученици
05 Авг. 2024

"Да си заслужим заплатите": НС прие закон за няколко минути
25 Юли 2024

Още тази седмица може да се уреди отпускът за самотни бащи
24 Юли 2024

Бащата ще ползва отпуск по майчинство без съгласие на майката
14 Юли 2024

И родители на непълнолетен, причинил смърт на пътя, може да влязат в затвора

09 Юли 2024

С 1,5 г. закъснение МС уреди отпуска за баби и дядовци
12 Юни 2024

МОН разпореди училищата да махнат ограничителните табели за родители
21 Март 2024

Нито е хоум, нито е офис - просто идиотия
05 Март 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Привилегиите за синдиката на МВР миришат на корупция
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Изстрелът на Пеевски срещу КПК е прицелен в ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар