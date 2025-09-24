Медия без
Родители на деца до 12 г. ще имат право да работят онлайн

Управляващите внесоха обещаните промени в Кодекса на труда за лятната ваканция

Днес, 14:19
И аз като много майки прекарвам ваканцията, гледайки детето си. Имам безценната помощ на майка ми, но въпреки това знам колко е трудно, обясни през лятото Деница Сачева.
Родители и осиновители на деца до 12-годишна възраст ще имат право да работят онлайн по време на лятната ваканция на учениците или да предлагат други изменения в продължителността и разпределението на работното време. Това предлагат Деница Сачева и други депутати от ГЕРБ, ИТН и БСП с промени в Кодекса на труда. Сачева ги анонсира още през лятото и обеща в началото на есенната сесия да внесе такъв законопроект.

Сега Кодексът на труда позволява работник или служител, който е родител (осиновител) на дете до 8-годишна възраст, да предлага на работодателя изменение за определено време на продължителността и разпределението на работното му време, да премине към работа от разстояние и други изменения на трудовото правоотношение, които да улеснят съвместяването на трудовите и семейните задължения. Новият текст включва и родителите на ученици от 8- до 12-годишна възраст, като за тях специално е посочено, че е насочен към лятната ваканция на децата.

Сега законът за закрила на детето задължава родителите, настойниците и попечителите, които полагат грижи за дете до 12-годишна възраст, да не го оставят без надзор и грижа, ако с това се създава опасност за тяхното физическо, психическо и нравствено развитие. В същото време за дългите месеци на лятната ваканция семействата от двама работещи родители трудно могат да осигурят непрекъсната грижа за децата.

Гъвкавите форми за съвместяване на личните и професионалните задължения обаче все пак зависят от волята на работодателя, който може да даде мотивиран отказ на искането. В мотивите вносителите посочват, че ползването на платен или неплатен отпуск ще е от съществено затруднение за работодателите и за другите служители по време на лятната ваканция на децата. Те отчитат и че частните занимални струват пари, а безплатните занимания рядко са за повече от няколко часа, като и в двата случая се изисква възрастен да отведе и прибере детето от тях. Затова и гъвкавото работно време е адекватна алтернатива.

 

