В края на годината изгаря отпускът от 2023 г.

Останалите дни платен годишен отпуск за 2023 г. могат да бъдат използвани само до края на 2025 г., след което те ще бъдат погасени по давност според Кодекса на труда, т.е. ще се изгубят. Това съобщиха от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

По правило отпускът трябва да се ползва в годината, за която се отнася, като работодателят може да отложи ползването му само по важни производствени причини. Служителят може да го ползва до две години след годината, за която се отнася. След това неползваните дни изгарят.

Във всички случаи поне половината дни отпуск трябва да бъдат използвани в календарната година, за която се отнасят, посочват от ГИТ. За останалите трябва да бъде осигурена възможност да се използват до средата на следващата година. В случай че работодателят не разреши поискания, неизползван или отложен отпуск до средата на годината, работникът или служителят може да го ползва с 14-дневно писмено предизвестие, като в случая не е необходимо съгласието на работодателя.

Всеки работник или служител има право на платен годишен отпуск, чийто размер не може да бъде по-малко от 20 работни дни, като работодателят писмено разрешава ползването му. В началото на годината работодателят има задължение да информира работниците за полагаемите му дни отпуск, включително и тези, останали от предходната година. Той трябва също да създаде организация за тяхното използване.

Според разпоредбите на Кодекса на труда платеният годишен отпуск не може да бъде компенсиран с парични обезщетения. Единствено при прекратяване на трудовите правоотношения се изплаща обезщетение за всички дни отпуск, непогасени по давност, независимо дали са прехвърлени или не. Давността на отпуска спира да тече в периодите, в които работниците и служителите използват друг вид дългосрочен отпуск – за бременност и раждане, гледане на дете и др. Работниците и служителите, които постъпват на работа за първи път, могат да ползват годишен платен отпуск след придобиване на най-малко четири месеца трудов стаж.