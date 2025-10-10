Медия без
Появи се четвърти проект с промени в отпуските

Днес, 05:45
Бащинският отпуск се радва на голяма популярност сред законотворците в НС.
Депутатските инициативи за промени в една от най-чувствителните теми от Кодекса на труда - правото на отпуск, почивните дни и работното време, стигнаха небивал връх. В петък в деловодството на Народното събрание беше внесен четвърти законопроект по тези въпроси за последните дни, а само за последните три дни имаме всеки ден по един проект за промени в КТ.

С най-новия законопроект Венко Сабрутев, Асен Василев, Васил Пандов, Андрей Цеков и други депутати от ПП предлагат по-облекчен ред за бащинския отпуск. Сега бащите имат право на 15 дни отпуск след раждане на дете, като отпускът е застопорен от датата на изписване на детето. ПП предлага да стане възможно тези 15 дни да се ползват наведнъж или на части от раждането на детето до навършването му на 1-годишна възраст.

Действащата разпоредба създава практическо затруднение за много семейства, тъй като нуждата от активна подкрепа на бащата невинаги е концентрирана в първите дни след изписването, мотивират се депутатите. Съвременната семейна динамика, подготовката на дома за посрещане на новороденото, както и здравословното състояние на детето и майката често изискват бащина подкрепа още от раждането на детето, както и през цялата критична първа година от раждането, обясняват те.

В четвъртък другата част на коалицията - ДБ, също внесе промени в Кодекса на труда. Елисавета Белобрадова, Надежда Йорданова, Божидар Божанов, Ивайло Мирчев и Мартин Димитров предлагат облекчения за родители на деца до 12-годишна възраст. Законопроектът предвижда натрупаният платен годишен отпуск по време на отпуска за бременност и раждане и за отглеждане на дете до 2 г. да може да се ползва почасово за вземане или водене на дете на детска градина или училище. Този отпуск трябва да е максимум 2 часа на ден заедно с отпуска за хранене и кърмене, който се полага според КТ на майки на деца до 8-месечна възраст, посочват депутатите. Малко известният отпуск за кърмене е по един час два пъти дневно или два часа наведнъж.

Ден по-рано Йордан Иванов от ДСБ, Явор Божанков, Кристина Петкова и Даниел Лорер предложиха други промени в Кодекса на труда. Те пък са за отпадане на почивните понеделници, когато официалният празник се падне в почивен ден. Този проект е с най-малък шанс да мине, а социалният министър Борислав Гуцанов вече зае позиция против с аргумента, че това не е резонно на фона на експериментите с 4-дневна работна седмица другаде в Европа.

С тази седмица обаче промените в КТ не се изчерпват. В края на септември Деница Сачева и депутати от ГЕРБ също внесоха промени в Кодекса на труда. Те са за позволяване на родители на деца от 8 до 12 г. да предлагат на работодателя си гъвкави форми на заетост през лятната ваканция, за да се справят с отглеждането на децата. Част от бизнеса се възпротиви, но социалният министър Борислав Гуцанов даже предложи тази възможност да не е само за летните ваканции, а през цялото време. Така или иначе, предложението е последната дума да остане на работодателя, който ще може да откаже промяна в режима на работа.

Социалното министерство също има промени в изстрадалия Кодекс, но те са в по-скучна област - колективното договаряне. Министерският съвет пък има идеи за извънредни неприсъствени дни на 31 декември и 2 януари заради еврото, но те не са в закон, а само като решение, чийто проект е публикуван за обществено обсъждане.

Кодексът на труда е обнародван в "Държавен вестник" на 1 април 1986 г. и оттогава е минал безброй промени. Последните са от 20 август 2024 г. и пак бяха за отпуските. 

Бащата ще ползва отпуск по майчинство без съгласие на майката
Две сравнително редки, но важни ситуации ще намерят решение в Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване с промени, внесени от Деница Сачева и други депутати от ГЕРБ. Новите текстове ще позволят бащата да ползва отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст (т.
СЕГА
14 Юли 2024

 

