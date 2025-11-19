Окончателно - 31 декември и 2 януари са почивни

Министерският съвет прие решение, с което 31 декември 2025 г. и 2 януари 2026 г. са обявени за неработни дни, съобщи министърът на финансите Теменужка Петкова след заседанието на правителството. Така бизнесът и работещите имат окончателна яснота за почивните дни в края на годината.

Предложението стана известно преди месец, но беше в етап на обществено обсъждане. Промяната се прави, за да може плавно да се въведе еврото от 1 януари. С решението на Министерския съвет от днес почивните дни за Коледа и Нова година стават шест - от 24 до 26 декември включително (сряда-петък) и от 31 до 2 януари включително (отново сряда-петък). С уикендите и през двете празнични седмици се получават по пет неработни дни накуп, а работни остават само понеделник и вторник - съответно 22-23 и 29-30 декември.

"В момента на прехода от старата към новата парична единица следва да бъдат извършени ключови дейности от практическата и техническа подготовка за въвеждане на еврото, описани в Националния план за въвеждане на еврото в Република България и Плана за действие към него, по настройване и обезпечаване на информационните, финансовите и други системи, така че те да функционират безпроблемно в условията на новата валутна среда", пише в мотивите към решението.

Определянето на неприсъствени дните непосредствено преди и след датата на въвеждане на еврото (31 декември 2025 г. и 2 януари 2026 г.) е необходимо с цел да бъде осигурено достатъчно време за техническата пренастройка и обновяване на системите и за адаптирането на финансовия и нефинансов сектори. "Това ще позволи минимизиране на оперативните рискове и ще гарантира гладкото и безпроблемно протичане на процеса по преминаването към еврото", посочва още финансовият министър.