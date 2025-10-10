Медия без
Гуцанов се обяви против отпадането на почивните понеделници

Да не ставаме по-католици от папата, призова министърът

Днес, 11:29
Борислав Гуцанов
МТСП
Борислав Гуцанов

Социалният министър Борислав Гуцанов се обяви против предложените от ДСБ промени в Кодекса на труда, които предвиждат премахването на почивните понеделници след национални празници, които се падат през уикенда. Десните аргументираха предложението с големите загуби на бюджета от тези извънредни почивки - 250 млн. лв. на ден по изчисления на работодателските организации, и многото празници у нас.

"Все пак нека да погледнем, че пък много страни в Европа вече правят не петдневна работна седмица, а четиридневна работна седмица и затова да не се правят на по-големи католици от папата", коментира социалният министър, цитиран от БНР. 

Гуцанов приветства друго предложение, свързано с почивни дни - 31 декември, 2025 г. и 2 януари, 2026 г. да са почивни заради членството в еврозоната. От финансовото министерство аргументираха предложението с необходимостта от технически пренастройки. "В момента на прехода от старата към новата парична единица следва да бъдат извършени ключови дейности от практическата и техническа подготовка за въвеждане на еврото, описани в Националния план за въвеждане на еврото в Република България и Плана за действие към него, по настройване и обезпечаване на информационните, финансовите и други системи, така че те да функционират безпроблемно в условията на новата валутна среда", написаха от МФ в мотивите към проекторешението. 

"Винаги така или иначе работните дни са малко по-съкратени, така че нека по-добре да е по този официален начин. Затова не е против последният ден на тази и първият по принцип работен - 2-ри януари, петък, следващата година да са почивни", коментира Гуцанов. Той допълни, че на хората, които ще работят тези дни, ще бъде платено допълнително. "Дневното заплащане плюс 75 процента отгоре. Няма да има ощетени хора", счита министърът. 

