Тристранката не хареса нито една промяна в отпуските

Докато всички са в очакване на бюджетните законопроекти, Националният съвет за тристранно сътрудничество се събра да обсъжда три предложения за промяна в ползването на отпуските по Кодекса на труда. Предложенията са на ПП и ДБ и поради това имат минимален шанс да бъдат приети, но и в тристранката получиха разнопосочни коментари.

Тристранката има само съвещателна функция. Правителството е длъжно да обсъжда въпросите на трудовите отношения с националните синдикати и работодателски организации, като липсата на такава консултация може да доведе до отмяна на дадено решение в съда. Каквото и да кажат партньорите обаче, решението остава в ръцете на Министерския съвет и Народното събрание.

Час за водене на дете на училище

Едното предложение е на ДБ. Депутатите предлагат облекчения за родители на деца до 12-годишна възраст. Законопроектът предвижда натрупаният платен годишен отпуск по време на отпуска за бременност и раждане и за отглеждане на дете до 2 г. да може да се ползва почасово за вземане или водене на дете на детска градина или училище. Този отпуск трябва да е максимум 2 часа на ден заедно с отпуска за хранене и кърмене, който се полага според КТ на майки на деца до 8-месечна възраст, посочват депутатите. Малко известният отпуск за кърмене е по един час два пъти дневно или два часа наведнъж.

Любопитно е, че тук една от работодателските организации - АИКБ, каза, че не възразява и би дала повече гъвкавост. БТПП и БСК обаче се обявиха против такава промяна. От КТ „Подкрепа“ приветстваха идеята, като подчертаха, че с предлаганите промени може да се избегне неудобството всеки един работник да пита работодателя си при всеки отделен случай. Против се обяви и социалният министър Борислав Гуцанов.

Край на дългите уикенди

Третият законопроект е на Йордан Иванов от ДСБ, Явор Божанков, Кристина Петкова и Даниел Лорер. Той е за отпадане на почивните понеделници, когато официалният празник се падне в почивен ден. Тук всички са против, но вероятно работодателите ще го защитават в тристранката, тъй като мотивите са изцяло съобразени с техните интереси - губене на милиони от тези извънредни почивки.

АИКБ подкрепи предложението, като подчерта, че основният проблем на бизнеса е недостигът на работна ръка. По думите на Добрин Иванов през миналата година в България са влезли над 50 хил. работници от трети страни. България е страна, в която има по-малко работни дни от средните работни дни в Европа. За 2025 г. работните дни ще бъдат 249, а през 2023 г. са 248, докато в Германия те са 250, а във Великобритания са 252, посочи той. По думите му един неработен ден лишава брутния вътрешен продукт от 240 млн. лв.

И тук обаче се стигна до любопитна дискусия. Изненадващо например БСК се въздържа от подкрепа, като поиска данни колко са били неработните понеделници в последните 5 г. и как са се отразили върху производителността на труда и БВП. Има различни сектори в икономиката и отражението на неработните дни е различно, коментира Мария Минчева от организацията. БТПП директно обясниха, че не подкрепят, защото темата не е във фокуса на проблемите, които засягат бизнес средата. Те пък цитираха данни на Евростат, според които България е на второ място по средна продължителност на работната седмица - 39 часа, като ни изпреварва само Гърция. В целия ЕС средната продължителност на работната седмица е 36 часа. Гуцанов също не подкрепи.

Бащински отпуск

Венко Сабрутев, Асен Василев, Васил Пандов, Андрей Цеков и други депутати от ПП предлагат по-облекчен ред за бащинския отпуск. Сега бащите имат право на 15 дни отпуск след раждане на дете, като отпускът се ползва от датата на изписване на детето. ПП предлага да стане възможно тези 15 дни да се ползват наведнъж или на части от раждането на детето до навършването му на 1 година.