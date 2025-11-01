Само един проект с промени в отпуските има шанс в НС

Единствено проектът на Деница Сачева остава с шанс да бъде приет сред всичките идеи за промени в Кодекса на труда, които да позволят повече гъвкавост на родителите. През седмицата социалната комисия разгледа на първо четене четири законопроекта с промени, три от тях на ПП и ДБ.

Проектът на Деница Сачева предлага родители на деца от 8 до 12 г. да имат право да предлагат на работодателя си гъвкави форми на заетост през лятната ваканция, за да се справят с отглеждането на децата. Сега такава възможност има само за родители на деца до 8 г. Той ще получи подкрепа от мнозинството, само не се знае дали няма да бъде разширен да не е само за лятната ваканция, каквито предложения имаше.

Другите три проекта също са за родители. Единият предвижда бащинският отпуск от 15 дни да може да се ползва от раждането до навършването на 1 година на детето. Сега той се полага само от изписването на детето. При дебатите в комисия много депутати с деца коментираха, че бащата има всякакви отговорности по подготовка на детската стая и пр. Социалното министерство обаче изтъкна един любопитен проблем с промяната - тъй като дните са календарни, ако бащата ги ползва на части, то отпускът му ще се окаже по-дълъг спрямо ползването накуп, а това създава неравнопоставеност. Този проект спечели най-много подкрепа от опозицията, но тъй или иначе мнозинството се въздържа и надделя.

Последните два проекта на опозицията са за отпадане на дългите уикенди и за почасово ползване на натрупания по време на майчинството платен годишен отпуск за водене и прибиране на детето от училище.