МВР вдига таксите за паспорти и шофьорски книжки

Новите тарифи били заради "планираното въвеждане на централизирано персонализиране" на документите

24 Яну. 2026
БГНЕС

МВР предлага вдигане на таксите за издаване на масовите международни паспорти, на служебните и дипломатически паспорти, на шофьорските книжки. Това става ясно от пуснати от вътрешното министерство за обществено обсъждане в правителствения Портал за консултации промени в две тарифи и една наредба. С измененията се въвеждат и такси за предвидени за издаване на нови по вид документи, сред които най-важният е бъдещия нов 10-годишен международен паспорт. Към момента тези паспорти може да са със срок на валидност само 5 години.

Според вносителите промените се налагали във връзка с планираното въвеждане на централизирано персонализиране на българските лични документи, които се издават по реда на Закона за българските лични документи. Заради това "е необходимо да бъдат актуализирани размерите на държавните такси за издаване на български лични документи (БЛД) от ново поколение в съответствие с действащото международно и национално право - Паспорт с 5- годишен срок на валидност (32 стр.) и с 10-годишен срок на валидност (48 стр.), Дипломатически паспорт,  Служебен паспорт, Моряшки паспорт", посочват в мотивите си авторите от МВР.  

Необходимо било и да бъдат въведени и нови такси за 4 документа, които до настоящия момент не са издавани, съответно не е била предвидена държавна такса (паспорт с 10-годишен срок на валидност, временната карта за самоличност, карта на служител в структура на НАТО или на зависимо лице и военна карта за самоличност). 

После се обяснява, че предложеният нов размер на таксите за издаване на БЛД за обикновена услуга включвал "разходите за материално-технически и програмни средства и за услуги, необходими, за да се произведе съответният български личен документ". "Отчитат се преките и непреките разходи, които са относими към остойностяваната услуга. Изчислените стойности за обикновена услуга са закръглени в лева, при прилагане принципа на математическото правило", твърдят още от МВР.

От предложените нови такси става ясно, че за паспорт с 5-годишен срок на валидност в най-масовия случай - от 14 до 70 години, сумата за издаване става 26,59 евро при 20,45 евро сега. Всъщност тук трябва да се отбележи, че се предлага ново диференциране на възрастовата граница за издаване на международните паспорти. Така в момента въпросната такса от 20,45 евро е за паспорт на лица между 14 и 58 г. Сега се предлага новата по-висока такса от 26,59 да плаща не само тази възрастова група, но и чак до 70 години. В момента между 58 и 70 години плащат много по-малката сума от 10.23 евро. Така за тяхна увеличението е на практика повече от двойно.

Таксата за паспорт на лица над 70 години се предлага да се вдигне от 5.11 евро на 6,65 евро. 

С въвеждането на паспорт с 10-годишна валидност се предлага въвеждането на такса за издаването му от 28,63 евро. До този момент такъв личен документ не се предлагаше, независимо че е предвиден в закона.

Ваденето на дипломатически паспорт се предлага да струва двойно – от 23,01 евро на 59,31 евро, а на служебен – тройно – от 23,01 евро на 88,96 евро. Двойно повече ще плащат и бежанците, за да получат удостоверени е за пътуване зад граница – 59,31 евро, а за тези получили убежище таксата скача близо 8 пъти и става 163,10 евро.

Макар и по-минимално се предлага и поскъпване на издаването на шофьорски книжки, като таксата се вдига от 12,78 евро на 13,80 евро. За новите услуги като временна карта за самоличност таксата ще бъде 40,39 евро, а за военна карта за самоличност – 38,35 евро.

Системата за определяне на цените според срока на изпълнение остава непроменена. Съгласно Закона за българските лични документи, бързата услуга ще струва два пъти по-скъпо от стандартната, ускорената – три пъти, а експресната – пет пъти повече. 

В проекта е заложен и конкретен срок за  въвеждане на новата технология, като е предвидено от март 2026 г. да се въведе централизираното персонализиране на българските лични документи. Според МВР новият технологичен процес щял да повиши значително сигурността и контрола при издаването на документите за самоличност.

Срокът, който е заложен за обществено обсъждане на промените, е 23 февруари т.г. Това означава, че вероятно МВР ще се опита да вкара новите тарифи от март.

Тарифите за лични карти вече скочиха с цели 67 на сто от 1 януари 2025 г.  В масовия случай - от 18 до 70 г., издаването на лична карта вече струва 15,34 евро. Бързата услуга скочи на 30,68 евро, а експресната до 76,70 евро.

