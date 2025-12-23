Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Изборът за служебен премиер се сви до 7 души след отказ на шефа на БНБ

Димитър Радев смята, че ако приеме, ще постави под съмнение независимостта на централната банка

Днес, 09:45
Димитър Радев
Илияна Димитрова
Димитър Радев

Управителят на Българската народна банка Димитър Радев категорично отказва да бъде служебен премиер. Той обяви това в интервю за БТА. На въпрос дали би приел такъв пост той отговаря: "Категорично не. Независимостта на централната банка е основен принцип. Поставянето ѝ под съмнение би подкопало доверието не само в БНБ, но и в цялата институционална система, особено в момент на историческа промяна в паричния режим".

По този начин той сви избора на президента Румен Радев до 7 души, които на практика останаха като възможности в т.нар. домова книга. Няколко отговорни фактора от ГЕРБ - включително Деница Сачева и Костадин Ангелов , вече обявиха от името на председателя на Народното събрание Рая Назарян, че тя няма да приеме да стане служебен премиер. Само преди дни предварителен отказ обяви и омбудсманът Велислава Делчева. 

Така възможните за поста остават подуправителите на БНБ Петър Чобанов, Радослав Миленков и Андрей Гюров, председателят на Сметната палата Димитър Главчев и двете му заместнички Маргарита Николова и Силвия Къдрева и зам.-омбудсманът Мария Филипова. 

До този момент последните три са дали да се разбере, че ако държавният глава им предложи, то биха се съгласили. Главчев пък вече два пъти се е съгласявал и е бил служебен премиер. Появиха се информации, че Радев може да предложи за служебен премиер и на подуправителя Андрей Гюров, който е отстранен от поста, но не е освободен.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Димитър Радев, служебен премиер

Още новини по темата

Радев ще избира служебен премиер сред любимци на Пеевски, ГЕРБ и ПП

12 Дек. 2025

Управителят на БНБ разкритикува финансовата политика на кабинета
11 Окт. 2025

Банкер №1 на България влезе за първи път на заседание на ЕЦБ
11 Септ. 2025

БНБ: Еврото ще има незначителен ефект върху инфлацията
10 Юни 2025

Шефът на БНБ е сигурен: Докладите за еврото са положителни

20 Май 2025

България изпълни и последния критерий за влизане в еврозоната
15 Апр. 2025

Управляващите и ДПС-НН избраха потенциален служебен премиер
26 Март 2025

Управителят на БНБ отхвърли идеята за нов данък върху банките
07 Дек. 2024

Шефът на БНБ призова за спешно дисциплиниране на бюджета
25 Окт. 2024

Шефът на БНБ декларира 32 400 лв. заплата и 1.8 млн.лв. влогове
25 Авг. 2024

Само Главчев и Чобанов искат да станат служебен премиер
21 Авг. 2024

Президентът избра Горица Кожарева за служебен премиер
09 Авг. 2024

Борисов и Пеевски твърдят, че не познават бъдещия премиер
09 Авг. 2024

Зрее скандал в БНБ заради подуправителя Андрей Гюров
09 Юли 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Нека Радев да си спомни, че е президент
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Ако днес има предсрочни избори, коя политическа партия бихте подкрепили?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ