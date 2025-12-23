Изборът за служебен премиер се сви до 7 души след отказ на шефа на БНБ

Управителят на Българската народна банка Димитър Радев категорично отказва да бъде служебен премиер. Той обяви това в интервю за БТА. На въпрос дали би приел такъв пост той отговаря: "Категорично не. Независимостта на централната банка е основен принцип. Поставянето ѝ под съмнение би подкопало доверието не само в БНБ, но и в цялата институционална система, особено в момент на историческа промяна в паричния режим".

По този начин той сви избора на президента Румен Радев до 7 души, които на практика останаха като възможности в т.нар. домова книга. Няколко отговорни фактора от ГЕРБ - включително Деница Сачева и Костадин Ангелов , вече обявиха от името на председателя на Народното събрание Рая Назарян, че тя няма да приеме да стане служебен премиер. Само преди дни предварителен отказ обяви и омбудсманът Велислава Делчева.

Така възможните за поста остават подуправителите на БНБ Петър Чобанов, Радослав Миленков и Андрей Гюров, председателят на Сметната палата Димитър Главчев и двете му заместнички Маргарита Николова и Силвия Къдрева и зам.-омбудсманът Мария Филипова.

До този момент последните три са дали да се разбере, че ако държавният глава им предложи, то биха се съгласили. Главчев пък вече два пъти се е съгласявал и е бил служебен премиер. Появиха се информации, че Радев може да предложи за служебен премиер и на подуправителя Андрей Гюров, който е отстранен от поста, но не е освободен.