ГЕРБ предлага нов председател на НС като опция за премиер

Приключи първият ден от преговори между президента Илияна Йотова и политическите сили за съставяне на служебно правителство. Като представители на най-голямата парламентарна група, на "Дондуков" 2 първи пристигнаха зам.-председателите на ГЕРБ Деница Сачева, Костадин Ангелов и председателят на парламента Рая Назарян. След това разговори бяха проведени и с ръководството на ПП-ДБ. В следващите дни президентът ще разговаря и с останалите парламентарни групи. От "Възраждане" обаче заявиха, че няма да участват в поредните консултации и поискаха Йотова веднага да назначи служебното правителство и да насрочи дата за изборите.

Подуправителят на БНБ Андрей Гюров, зам.-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев и двете му заместнички Маргарита Николова и Силвия Къдрева потвърдиха пред президента Илияна Йотова, че биха заели поста служебен премиер.

От ГЕРБ излязоха с интересно предложение. Те заявиха пред президента, че ако смята, че сред депутатите има по-подходящ кандидат за поста на служебен премиер, то да се гласува той да стане председател на Народното събрание, за да се разшири списъкът с кандидати в "домовата книга". Не стана ясно дали имат предвид конкретен човек. "В рамките на оставащите 239 народни представители, вие бихте могла да прецените дали има някой наш колега, който би могъл да изпълни тези ангажименти и ние като най-голяма парламентарна група се ангажираме с това да подкрепим един нов избор на председател на НС, който би могъл да изпълни конституционния ангажимент като служебен министър-председател", каза Сачева. Припомняме, че миналата седмица настоящият председател на НС и депутат от ГЕРБ Рая Назарян отказа да заеме поста на служебен министър-председател. А иначе ГЕРБ заявиха пред Йотова, че няма да нито да съветват държавния глава кого да избере, нито ще дават оценки за възможния служебен премиер.

"Приемам това предложение за избор на нов председател на Народното събрание като вашето дълбоко разбиране за ситуацията, в която сме изпаднали. Искам да подчертая, че избор на нов председател на НС е изцяло в ръцете на депутатите - то в никакъв случай не може да бъде нито мое желание, нито моя препоръка, още по-малко избор на конкретен човек", обясни Йотова.

От ГЕРБ изразиха недоумение от "тая спешна нужда да подадат оставка". По-късно във Фейсбук от ПП-ДБ отговориха, че "на 10 декември 2025 г. над 150 000 души в София и стотици хиляди в цялата страна излязоха на площадите и свалиха правителството, обслужващо корупционния модел "Пеевски - Борисов".

Около половин час продължи откритата за медиите част от разговорите с ПП-ДБ. От името на обединението присъстваха Асен Василев, Ивайло Мирчев, Божидар Божанов, Надежда Йорданова, Атанас Атанасов и Николай Денков.

"Служебният кабинет трябва да спре корупционното кранче на модела “Пеевски - Борисов”, за да не се презареди той чрез изборите. Жизненоважно е и във външнополитически аспект България да остане коректен партньор в Европа. Видяхме, че в края на редовния кабинет г-н Пеевски се разпореждаше на премиери и министри какво да правят и как да подкопаят общата европейска позиция, появявайки се на разни форуми и подписвайки абсолютно несъгласувани неща. Изключително важно е външната политика да е предвидима, а отношението към партньорите ни в ЕС да е коректно и адекватно”, подчерта единият от съпредседателите в ПП-ДБ Божидар Божанов.

Другият от съпредседателите Ивайло Мирчев насочи разговора към провеждането на честни избори. Според него, за да има честен вот, трябва да има вътрешен министър, който да направи всичко възможно да противодейства на купуването на гласове. Той припомни, че на изборите през октомври 2024 г., от обединението са подали сигнали до МВР и до контраразузнаването, но по тях не е направено нищо. Той изтъкна, че трябва да се направи така, че парите, които се отпускат на общините, да не служат за купуване на гласове. Мирчев повтори, че трябва и силен министър на правосъдието, който да предложи нов изпълняващ функциите главен прокурор. "Тъй като именно главният прокурор осигури това купувачите на гласове да бъдат защитени преди малко повече от година", припомни той.

След него председателят на ПП Асен Василев очерта някои грешки на правителството в оставка. Според него България е загубила над 700 милиона лева заради закриването на Антикорупционната комисия. Тя е в условията, записани от кабинета "Желязков", за получаването на плащане по ПВУ. Той изтъкна, че до края на юни трябва да бъдат приети над 40 закона, с които да се изпълнят критериите за оставащата сума от над 3 милиарда евро по ПВУ, което означава, че парламентът и служебното правителство, ще трябва да работят заедно. "Вече се чуват думи в ЕП, че България няма Антикорупционна комисия, има главен прокурор, който българският съд счита за нелегитимен - това може да задейства клаузата за върховенство на закона, което пък означава, че не само може да загубим трите милиарда по ПВУ, но и като цяло всички плащания по него", каза той.

Другият от съпредседателите в ПП-ДБ Атанас Атанасов заговори за службите за сигурност. Той каза, че в момента ДАНС няма председател, а изпълняващ длъжността, назначен с решение на правителството (Деньо Денев - б.а.). Той призова служебното правителство да назначи друг, както и да предприеме необходимите кадрови промени в името на провеждане на честни избори.