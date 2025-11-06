Кметове и съветници преживяха уникални 2 години с много обърквация

FB/Продължаваме промяната От ПП-ДБ се очакваше много, но тя трудно може да почерпи за тия 2 години - такава е и обективната, и субективната истина.

Преполвен мандат "чества" тия дни местната власт. Обобщено може да се каже по градове, кметове и общински съвети, че двете години са ни рак, ни риба - объркващи без еднозначен извод. Има усещане, че нощта е бременна - ама с какво, кога ще настъпи утрото е енигма. Така е и с националната власт.

Местната е винаги нейна проекция, затова първо следва да се посочат факторите, от които тя се повлия. Това са леките сблъсъци между ГЕРБ и ПП-ДБ в сглобката, силни после. Няколкото кмета на "автентичната десница" в областни центрове трябваше да покажат, че могат да управляват добре в предварително ясната трудна среда. Друг фактор е разломът в ДПС. Трети - влизането на прокуратурата в доста общини.

Това "меко тесто" сменяше,

объркваше и преформулираше местни разстановки. И ако партийното противопоставяне не е ново, то през тия 2 години се случиха две уникални неща. Първото е симетрично: след неправилно преброяване вотът за национален парламент бе наново пресмятан; по места пък лошото преброяване доведе до извънредни избори. Като се добави, че се проведе местeн вот и по други поводи (атаки на ГЕРБ към кметовете на ПП-ДБ и от "Новото начало към "Старото"), в периода 2023 г. - 2025 г. се случиха невиждано прекрояване на парламента, както и

цели 10 повторни общински вота -

за съветници в Хасково, Пазарджик, Сандански, Борован; кметски в Омуртаг и районите "Оборище", "Искър", "Слатина", "Одесос", "Приморски" (плюс в община Две Могили, където кметът почина). Второто уникално нещо е продължителният ефективен арест на кмет на голям град (Благомир Коцев, Варна).

Защо Коцев бе ударен, е ясно - не се вписваше в "Държавата с главно "Д". Но имало ли е корупция или не при него (съвсем отделен въпрос) - нищо не е доказано все още. Защо толкова много пъти пък се ходи на избори, не е анализирана достатъчно тема. Обикновено отново се визират интересите на ГЕРБ и Делян Пеевски. Но, всъщност, преди 2023 г. в изборното законодателство бяха вкарани доста задължения на членовете на комисии - освен умишлено, грешки се допускат поради незнание или неподготвеност - стават повод за успешно обжалване.

Ако се върнем на терена на чистото партийно противоборство и го разширим, фактологично по-важните случки в по-важните градове са: Васил Терзиев бе изоставен от "Спаси София" и обвинен, че е илюзорна промяна; зам.-кметът Никола Барбутов бе не само арестуван, но и скандалът доведе до люспене на съветници от ПП. Във Варна ПП-ДБ първо се договори с местна коалиция ("Алтернативата на гражданите"), после я определи като мафия. В Пазарджик ПП-ДБ управляваше с ГЕРБ, след новия вот е мъгла. В Благоевград кметът на ПП-ДБ (Методи Байкушев) разчита за мнозинство на "стари кучета" от статуквото. В Пловдив кметът на ГЕРБ (Костадин Димитров)

не може да лавира между многото крилца, кълки, лобита,

налага се Бойко Борисов да е кмет (Димитров няколко пъти е блокиран от собствените си съветници). Пенчо Милков (БСП) води Русе към светли бъднини чрез инструментариум от нови начала. В Бургас и Стара Загора всичко е 6, няма новина (Димитър Николов, Живко Тодоров - ГЕРБ). Покрай всичко това с много кръв от ДПС - Доган и малко от останалите Делян Пеевски строи империята си - този процес, вътрешните проблеми в ГЕРБ и наличието/отсъствието на парламентарни избори ще трасират следващите две години.

Партийните симпатизанти оформят оценките си съобразно горните преобразувания. Обаче за непартийните, тоест повечето граждани, цялата тази залисия води и до един много мъчен въпрос. Мъчен, понеже отговорът му следва да се признае с мъка. Въпросът е:

По-добре ли се живя през тия 2 години

в градовете (селата са затихнали, за съжаление). Отговорът: Ми не е по-добре.

София прескача от криза в криза. С боклука е само актуалната. Фактът, че градът обичайно е крепост на "автентично десните", е причина за относителната поносимост към Терзиев. Пловдив е все така застрояващ се, с невъобразимо ужасен градски транспорт. Във Варна нещата текат назад преди ареста на Коцев. Нищо по-различно от вече вижданото в останалите градове. В Плевен и десетки други селища дори бе много по-зле - заради безводието. Обаче пък и с червен молив не може да се драска - за неспазването на обещанията обективно се изнамират основателни мотиви, пък и... предстоят още 2 години.

На финала нещо, което не може да бъде пропуснато. След като еднолично я наложи сред обвинения в непрозрачност, вчера Терзиев поиска оставката на главния архитект Богдана Панайотова. Това бе

топче, гърмящо в чест

на една променена политика, понеже именно вчера се навършиха две години от балотажа срещу Ваня Григорова. Обаче Панайотова рече, чe няма да подава оставка. То и във Варна временният кмет Павел Попов поиска оставката на главния архитект Виктор Бузев... Ама всички забравиха, работят си в съседни кабинети.

Та, навред положението е много объркано. От време на време забавно и много обидно за интелигентния гражданин.