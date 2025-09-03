Борисов се утвърди като кмет на Пловдив

Бойко Борисов не само кадрува публично из Пловдив, но и надолу по веригата участниците търчат да демонстрират правилността на повелите му. Точно такъв сюжет се разви в града. След като миналата седмица зам.-кметът Владимир Темелков подаде оставка заради несъгласия с кмета Костадин Димитров, а в началото на настоящата партийният им началник усмири двамата, вчера Димитров и Темелков се явиха дружно пред медиите на "събитие". То бе инспекция на училищен ремонт - нито инспекцията, нито публичността, нито пък участието на двамата бяха задължителни - но целта бе да се демонстрира туширане на скандала; дори и по-добра екипност, след като лично лидерът на ГЕРБ мъдро е разпоредил оттегляне на оставката.

Че Борисов ще се намеси се подразбра още в рамките на петте дни, през които въпросът с оставката "замръзна". Най-важното в темата обаче е, че това е поредното демонстративно височайшо кадруване в пловдивската управа. За по-малко от половин година една през друга се заредиха случки, които недвусмислено показват, че не Димитров, а реално Борисов управлява града: лидерът на ГЕРБ нареди уволнение на зам.-кмета Ерол Садъков, в опит да разграничи ГЕРБ от бизнесмена Иван Петлешков - бизнесменът е спряган около контрабанден канал и за близък до Садъков; ражалвана бе заместник-председателят на общинския съвет и лидер на партийната група Радослава Ташкова; сагата около Темелков е трета кадрова намеса, но още преди нея стана ясно, че който има проблем и връзки в Пловдив - с Борисов следва да говори, не с Димитров. Така през май покрай неразбории с кмета местни строителни предприемачи звъннаха на височайшия телефон - лидерът на ГЕРБ потуши и този конфликт.

Както може да се очаква, Димитров досега не е показал неудобство от ситуацията. Дори е коментирал, че е ясно по партийна линия кой е началникът и че този началник следва да се произнася. Най-вероятно намесите на Борисов са опит за баланс между многото лобита в града и са помощ за Димитров.



ПО-ПО-НАЙ

"Егото на някои от моите колеги е много голямо - както на кмета, така и на зам.-кмета, но понеже моето е още по- голямо, те се съобразиха с него" - такъв коментар направи Борисов вчера за пловдивската ситуация. От своя страна при инспекцията в училище "Димитър Талев" преките участници заявиха: „Не приех оставката на г-н Темелков. Той е от изключително голяма важност за ангажиментите пред обществото - с многото спечелени програми и всичките дейности, които трябва да бъдат извършени. Ще работим в екип. Не мисля, че нещо може да ни спре“ (Костадин Димитров); „Ние с кмета винаги сме били в доста добри отношения. Това, че сме имали временен дисбаланс - случва се във всяко семейство. Няма друго какво да ни разконцентрира повече. Изяснили сме си за пет минути, всичко е изчистено. Обичаме да работим в напрежение" (Владимир Темелков). Тъй като в скандала бе замесено и името на Иван Тотев, Темелков каза за него: "Не ми е пътеводна светлина в живота. Ние имаме партиен лидер, имаме кмет".