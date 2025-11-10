Медия без
Квартали на Пловдив и Казанлък осъмнаха под вода

Днес, 11:03
Ситуацията сутринта в участък от комплекс "Тракия".
FB/Забелязано в Пловдив/Дилян Коев
Под вода се оказаха тази сутрин части от селища  в Южна България, като най-многобройни в социалните мрежи са клиповете от Пловдив и Казанлък. Пострадаха и транспортни артерии. Гражданите сигнализират, че проблемите са дългогодишни, причинени от непочистени шахти, лош наклон и други подобни инфраструктурни неразбории.

В Пловдив пострада район "Тракия". Първоначално се смяташе, че ситуацията се дължи на падналия силен дъжд. Но се оказа, че се е спукал магистрален водопровод. Пожарната отводнява улиците „Генерал Кисяков“ и „Генерал Дандевил“. Аварията се обяснява със старата водопреносна мрежа.

В Казанлък проблемите са с булевард "Александър Батенберг". Хората си ги обясняват със застояла се вода след дъждовете през уикенда.

 

