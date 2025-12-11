ПП-ДБ поиска оставката и на кмета на Пловдив

ПП-ДБ поиска кметът на Пловдив Костадин Димитров да подаде оставка незабавно. Според коалицията Димитров е допуснал пряка заплаха за сигурността на гражданите на протеста снощи, тъй като общината е издала две отделни разрешения за два протеста, насрочени за едно и също време и място.

ПП-ДБ заявяват, че двата протеста са имали "несъвместими искания и ценностни позиции, което е създало предвидим риск от напрежение и инциденти".

Първото разрешение е подписано от зам.-кмета по обществен ред Ангел Славов, а второто - от зам.-кмета Николай Бухалов (двукратен олимпийски шампион на кану от Барселона`92). Според ПП-ДБ това е нарушение на чл. 12 от Закона за събранията, митингите и манифестациите, който изрично забранява провеждането на събрания, когато съществува непосредствена опасност за сигурността на гражданите.

Коалицията обаче твърди, че политическата и административна отговорност не може да бъде прехвърлена върху зам.-кметовете, защото отговорност се носи от кмета: „Кмет, който допуска подобно струпване на протестиращи с противоположни искания, без адекватна координация и без гаранции за сигурността, не може да остане на поста си".

От ПП-ДБ изказват благодарност на пловдивчани за мирното и отговорно поведение на протеста, както и на организаторите, доброволците и служителите на МВР, които с професионалните си действия са предотвратили ескалация.

Споменатият втори протест в Пловдив, който се проведе по време на този с искането за оставка на правителството, беше организиран от фондация за правата на животните "Гласът на безгласните". Двата протеста общо взето се подкрепяха искането за оставка, но имаха разногласия за това през кой маршрут да минат, според съобщения в пловдивски медии.