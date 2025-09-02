Борисов се опитва да закърпи положението в ГЕРБ-Пловдив

С лична намеса Бойко Борисов се опитва да закърпи положението в партийната организация на ГЕРБ в Пловдив. В края на август т.г. зам.-кметът на града Владимир Темелков подаде оставка , с което стана четвъртият член на екипа на кмета Костадин Димитров, който го изоставя. Днес обаче от партията съобщиха, че Темелков се съгласил да остане на работа при Димитров след разговор с Борисов.

"След среща с председателя на ГЕРБ Бойко Борисов двамата декларираха, че заедно ще продължат да работят в интерес на гражданите на Пловдив. Идеите и енергията на Владимир Темелков дават огромна добавена стойност на управляващия екип в Община Пловдив, която жителите на града виждат всеки ден в мащабните инфраструктурни и образователни проекти, които се реализират и в момента", обявиха от пресцентъра на ГЕРБ.

Това изобщо не обяснява какви са били мотивите на Темелков да хвърли оставка. Не става ясно и по какъв начин Борисов го е убедил да остане.