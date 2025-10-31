Медия без
Гигантски жилищен комплекс упорито си проправя път в Пловдив

Проектът за 6000 души в квартал "Филипово" отново е на дневен ред

Днес, 07:00
Теренът на бъдещото строителство е доста голям.
Теренът на бъдещото строителство е доста голям.

Гигантският жилищен комплекс в пловдивския квартал "Филипово" отново опитва да си проправи път, след като няколко пъти бе гледан без развитие в общинския съвет, а подготовката на място върху около 100 декара тече отдавна. Предложението за изграждане на комплекса отново е внесено в местния парламент. Предвижда се той да бъде построен на етапи до 2040 г., като в него ще има над 20 блока, част от тях високи, 2430 апартамента, детска градина, 5 500 паркоместа - всичко това за 6000 души. Плюс търговски и спортни центрове, медицински център, хотел и т.н.

Конкретно теренът е край булевард  "Дунав", жп линията и улица "Победа". Това е бивша индустриална зона край гара Филипово, окрупнена постепенно от инвеститорите. Според сайта "Под тепето" зад проекта е компанията "Галакси".

Последно темата бе гледана през зимата, когато проектът не бе одобрен в комисиите на общинския съвет и бе изтеглен от кмета Костадин Димитров. Съветниците казаха, че липсва анализ относно социалната, здравната и образователна инфраструктура за предвижданото население. Твърди се, че при новото внасяне забележките са взети под внимание. Но още тогава лично Димитров защити проекта с внушителен мотив - подпомагал изграждането на булевард „Северен“, тъй като позволява трасето да мине през частните терени. Главният архитект Яна Желязкова пък каза, че ширината - 32 метра, две платна с по три ленти и т.н., ще улесни цялостната комуникация в посока изток-запад на града.

