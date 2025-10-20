Eвропейската прокуратура разследва община Пловдив

Жандармерия нахлу и заварди тази сутрин сградата на Община Пловдив. Макар да не бяха съобщени официално, данните сочеха, че тече проверка по линия на Европрокуратурата за проект, реализиран в последния мандат на кмета Здравко Димитров (ГЕРБ) - ремонт на административната база на общинските предприятия "Чистота" и "Градини и паркове" на ул. "Даме Груев" - дейност за около 3 млн. лв. с ДДС, съфинансирана на 59% от Европейския фонд за регионално развитие.

На влизане кметът Костадин Димитров (ГЕРБ) и други общинари казаха, че не знаят какво се случва. Около 10:30 часа стана ясно, че зам.-кметът по строителството инж. Хакъ Сакъбов е изведен от полицаите. Придружен е от униформен служител и поемни лица, уточни БНТ. Те са се насочили към бившия Партиен дом, където се помещава част от останалата ресорна администрация. Иззет е компютър. Няма данни засега акцията да е насочена към Сакъбов.

БНР уточни, че за изпълнител на проверявания проект е била избрана фирмата "Корект Фактор". Решението е подписано от Анести Тимчев, който бе зам.-кмет по екология и здравеопазване при Здравко Димитров. "Нека да си направят проверката проверяващите, има си документи, има си всичко. Нямам никакви притеснения относно тази поръчка, тя е контролирана от Фонда за устойчиво развитие на градовете, парите са от там. Има и решение на Общинския съвет, има проекти и контрол, отчети са направени, както и проверки по време на изпълнение на проекта. Всички документи са налични", заяви Тимчев пред радиото.

След няколко часа общинските сгради бяха освободени за посещения от граждани. Офисът на Европейската прокуратура пък потвърди, че са извършени претърсвания в Община Пловдив. Проверки е имало и в дружество. Всичко това заради подозрения в областта на обществените поръчки, свързани с подобряване на зелената система. Управителят и законният представител на договарящото дружество са заподозрени, че са представили фалшифицирана документация, отразяваща завишени количества и цени. Разследва се и злоупотреба с власт през периода 2022—2023 г.