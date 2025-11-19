Насред планетарни триумфи „Възраждане“ остана без съветници в Пловдив

"Възраждане" остана без общински съветници в Пловдив. Петимата досегашни представители - Господин Апостолов, Елена Грозданова, Иван Пенков, Симеон Петров, Виолета Константинова, вкупом обявиха напускане на партията. Остават в съвета под името "Свободен избор". Всичко това са случва, докато формацията на Костадин Костадинов се хвали с огромни международни успехи, като с тях дори обясни пловдивската разлъка.

В общо изявление до медиите петимата се оплакаха от натиск да гласуват под диктовка: "Това решение е резултат от дълбоко несъгласие с начина на вземане на решения, както и с подхода към местната политика. През последните месеци многократно бяхме поставяни в ситуация да гласуваме по предварително наложени политически линии, които не отразяват нито нашите убеждения, нито интересите на гражданите на Пловдив. Не оспорваме правото на всяка политическа сила да следва собствена линия, но когато националният ѝ образ и приоритети влизат в разрез с местните потребности, правото на свободен избор става ключово".

За разлика от порядките в националистическия сектор и в самата формация, петимата напуснаха възпитано. "Благодарим на "Възраждане“ за предоставената възможност и пожелаваме успех на партията, нейните членове и симпатизанти. Оставаме отворени за сътрудничество с всички колеги и институции", декларираха те.

В контрапозицията на "Възраждане", разпространена от сайта "Пловдив 24", пък бе намекнато за предателство, което най-вероятно щяло да се изрази в подкрепа на кмета от ГЕРБ Костадин Димитров - нещо, което досега пловдивските депутати осуетявали. Петимата бяха призовани да напуснат общинския съвет. В партийната позиция международното положение бе обвързано така: "За по-малко от седмица делегация на “Възраждане" беше приета от Дмитрий Медведев - заместник-председател на Съвета за сигурност на Руската федерация, и от Дин Сюесян, пръв вицепремиер на Държавния съвет на Китайската народна република и постоянен член на Политбюро на Китайската комунистическа партия. И в национален, и в международен план “Възраждане" бележи своите успехи, и се оформя като своеобразен мост между Изтока и Запада във времена на сложна геополитическа обстановка. Точно този момент не се харесва на евроатлантическите ни опоненти, които се опитват да ни компрометират".