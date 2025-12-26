Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Откриха тяло на мъж до пловдивски мол

Днес, 15:00

Безжизненото тяло на мъж е било открито тази сутрин на улица „Капитан Райчо“ в Пловдив. Сигналът е подаден около 10:00 часа, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града. Безистенът на "Маркет центъра" е опасан с жълти ленти.

На място незабавно са пристигнали полицейски екипи и медици. Районът е бил отцепен с полицейски ленти, а тялото – покрито. Медицинският екип е констатирал смъртта на мъжа, който е на видима възраст около 50 години.

Към момента самоличността на починалия все още не е установена. При извършения първоначален оглед не са открити следи от насилие по тялото, уточниха от полицията. Това насочва разследващите към версия за естествена смърт, но окончателните причини ще станат ясни след аутопсия.

По случая е образувано досъдебно производство, като се извършват всички необходими процесуално-следствени действия. По неофициална информация се предполага, че мъжът е бил бездомник, който е пребивавал в района.

Разследването продължава, а от полицията призовават гражданите, които разполагат с информация за самоличността на починалия, да се свържат с органите на реда.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Пловдив

Още новини по темата

Мъж е обвинен, че е откраднал 3,2 млн. лв. кеш от болница в Пловдив
19 Дек. 2025

ПП-ДБ поиска оставката и на кмета на Пловдив
11 Дек. 2025

Насред планетарни триумфи „Възраждане“ остана без съветници в Пловдив
19 Ноем. 2025

Квартали на Пловдив и Казанлък осъмнаха под вода
10 Ноем. 2025

Гигантски жилищен комплекс упорито си проправя път в Пловдив
02 Ноем. 2025

Eвропейската прокуратура разследва община Пловдив
20 Окт. 2025

Двама са ранени при челен сблъсък на градски автобуси в Пловдив
01 Окт. 2025

Ремонти за чудо и приказ смайват в Пловдив

27 Септ. 2025

Борисов се утвърди като кмет на Пловдив
04 Септ. 2025

Скандалите в ГЕРБ-Пловдив доведоха до оставка на пореден зам.-кмет
27 Авг. 2025

Борисов изхвърли ключов кадър на ГЕРБ в Пловдив
19 Авг. 2025

Кола връхлетя спирка в Пловдив и по чудо не уби никого
29 Юни 2025

Строежи "на къра" - несъществуваща улица получи име
28 Юни 2025

Общинско строителство "задушава" още центъра на Пловдив
13 Юни 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Нека Радев да си спомни, че е президент
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?