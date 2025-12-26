Откриха тяло на мъж до пловдивски мол

Безжизненото тяло на мъж е било открито тази сутрин на улица „Капитан Райчо“ в Пловдив. Сигналът е подаден около 10:00 часа, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града. Безистенът на "Маркет центъра" е опасан с жълти ленти.

На място незабавно са пристигнали полицейски екипи и медици. Районът е бил отцепен с полицейски ленти, а тялото – покрито. Медицинският екип е констатирал смъртта на мъжа, който е на видима възраст около 50 години.

Към момента самоличността на починалия все още не е установена. При извършения първоначален оглед не са открити следи от насилие по тялото, уточниха от полицията. Това насочва разследващите към версия за естествена смърт, но окончателните причини ще станат ясни след аутопсия.

По случая е образувано досъдебно производство, като се извършват всички необходими процесуално-следствени действия. По неофициална информация се предполага, че мъжът е бил бездомник, който е пребивавал в района.

Разследването продължава, а от полицията призовават гражданите, които разполагат с информация за самоличността на починалия, да се свържат с органите на реда.