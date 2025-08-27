Медия без
Скандалите в ГЕРБ-Пловдив доведоха до оставка на пореден зам.-кмет

Днес, 13:37
Владимир Темелков
БНР
Четвърти член на екипа на пловдивския кмет Костадин Димитров поиска да напусне.

Заместник-кметът с ресори европейски политики и образование Владимир Темелков е подал оставка, без да посочи мотив, съобщи БНР. 

Кметът Костадин Димитров обаче не я е приел.

Оставката на Темелков идва в момент, когато в Пловдив се реализират мащабни инфраструктурни и образователни проекти. На част от тях Темелков е и възложител.

До този момент Владимир Темелков не е открит за коментар.

Ако той напусне поста си, това ще бъде четвърта смяна на заместник-кмет в община Пловдив от началото на мандата на кмета Костадин Димитров. До този момент с постовете си се разделиха Савина Петкова и Ерол Садъков - и двамата с ресор "Транспорт", както и финансистката Женя Петкова.

Любопитното е, че Темелков бе един от малкото, които си позволи остри критики по повод на решението на Димитров да се раздели с Петкова. 

Оставката на Темелков е пореден епизод от конфликта в ГЕРБ-Пловдив, който не само не се разрешава, но и се задълбочава. Преди седмица ИК на ГЕРБ и Бойко Борисов свалиха доверието си от един от най-влиятелните политици в Пловдив - Радослава Ташкова, която бе административен секретар на партията. 

