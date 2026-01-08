Прокуратурата внесе в съда обвинителния акт за побоя над русенския МВР-шеф

Окръжната прокуратура във Велико Търново предаде на съд обвиняемите за причинената тежка телесна повреда на директора на Областната дирекция на полицията в Русе и леката телесна повреда на другия пострадал, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

Окръжната прокуратура във Велико Търново е внесла в Окръжния съд-Русе обвинителен акт срещучетирите лица, обвинени в причиняване по хулигански подбуди на тежка телесна повреда на директора на областната дирекция на полицията в Русе Николай Кожухаров и лека телесна повреда на неговия съсед.

От прокуратурата припомнят, че след полунощ на 4 септември, 2025 г. в Русе, пред дома на пострадалите, възникнал инцидент между тях и пътуващите в лек автомобил обвиняеми.

Обвиняемите Кирил Гочев, Жулиен Кязъмов и Виктор Иванов са предадени на съд по обвинение за причиняване на лека телесна повреда по хулигански подбуди, а непълнолетният Станислав Александров за причиняване на тежка телесна повреда по хулигански подбуди на полицейски орган при изпълнение на службата му като директор на Областна дирекция на МВР в Русе.

Разследването е довършено под ръководството на Окръжна прокуратура-Велико Търново след предаване на делото в нейна компетентност, като делото е внесено в Окръжен съд-Русе и предстои неговото насрочване.

През септември Великотърновският апелативен съд смегчи мерките за неотклонение, определени от Окръжния съд в Русе, на четиримата младежи, задържани за побоя над старши комисар Николай Кожухаров.