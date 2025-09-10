Куп нарушения изскачат по делото за пребития полицейски шеф в Русе

Куп нарушения изскачат около заплетения казус с пребития полицейски шеф в Русе. Адвокат Методи Лалов, който пое защитата на един от четиримата обвиняеми по делото - 15-годишно момче, обяви, че клиентът му е накаран да даде писмени обяснения без присъствието на родител, педагог, социален работник. Това нарушава всякакви правила за закрила на детето от действащото законодателство, обясни Лалов във Фейсбук и определи случилото се като безобразия. Според него този факт показва, че разследването се води тенденциозно и необективно.

"Този случай не е изолиран. Полицията действа така систематично - разпитва обвиняеми без защитник, разпитва непълнолетни без изискуемите гаранции от закона, води процесите тенденциозно", твърди Лалов и настоява за реакция от вътрешния министър Даниел Митов и от премиера Росен Желязков. "Вашите полицаи са злоупотребили. Тази злоупотреба трябва да намери реакция, да не се случва занапред", казва адвокатът.

В петък Апелативният съд във Велико Търново ще се произнесе като втора и последна инстанция по мерките за неотклонение на четиримата задържани младежи. Окръжният съд в Русе постанови те да останат в ареста.

В жалбата до апелативната инстанция Лалов посочва пороците на определението на съдия Милена Пейчева, започвайки от това, че тя е била незаконен състав, тъй като в "случайното разпределение" на делото, е участвала единствено тя като дежурен съдия. Обръща също внимание, че определението не е добре мотивирано, че съдията сама признава в него, че задържането е за назидание (което не е сред законните цели на мерките за неотклонение). Впечатление освен това прави и че трите видеотехнически

експертизи на записи от видеонаблюдение в района на местопроизшествието, са станали готови за един ден, при положение, че е практиката по други дела да се чака месеци наред. Освен това самите видеозаписи не са били представени нито на обвиняемия, нито на защитата му пред първата инстанция, нито са гледани от съда.

БЕЗ ОТГОВОР

"Сега" изпрати официално питане до пресслужбата на прокуратурата, както и до говорителя на все още изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов - прокурор Христо Кръстев, дали разследването на инцидента ще бъде преместено от Окръжната прокуратура в Русе, за да се осигури безпристрастно и обективно водене на досъдебното производство, както се е случвало неведнъж в подобни "горещи" казуси. До момента отговор няма.

Също така, седмица след случката нито МВР, нито прокуратурата са дали ясна хронология на събитията - кой започва свадата, кой провокира боя, има ли основание да се търси отговорност и от спътника на шефа на ОДМВР Николай Кожухаров - Георги Димитров.

"Хипотетично да приемем, че целият инцидент е предизвикан от съседа на ст. комисар Кожухаров, това с какво променя обстоятелството, че един полицай, за да изпълни служебните си задължения, е бил жестоко пребит", коментира днес пред Нова тв зам.-вътрешният министър Филип Попов.

ОПАЗЕН

Премиерът Росен Желязков няма да бъде изслушан в парламента по казуса.

Предложението за изслушване беше на ПП-ДБ, но срещна отпор от управляващото мнозинство - ГЕРБ-СДС, ИТН и ДПС-НН гласуваха ''против", а 15 народни представители от БСП се въздържаха. Трябва да се отбележи, че "Възраждане" не гласуваха, тъй като в началото на новия парламентарен сезон казаха, че ще влизат в пленарната зала само за важни, по думите им, законопроекти.

Атанас Атанасов от ПП-ДБ призова депутатите да прегласуват предложението за изслушване на Росен Желязков, за да може "истината да бъде чута от най-високо ниво". Призивът му обаче не беше посрещнат с ентусиазъм от народните представители.

Тази сутрин по Би Ти Ви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев поиска от вътрешния министър Даниел Митов "да бъдат наказани с оставки всички по веригата, които дезинформираха цялото общество". Мирчев обвини Митов, че политизира случая от самото начало. "Но след като случаят вече е политизиран и е в центъра на обществения интерес, а изнесените записи предизвикват недоверие, МВР и всички с отношение по случая, до ''Спешна помощ”, трябва да излязат пред обществото и да дадат обяснения", каза Мирчев.

Вчера неформалната организация BG Elves разпространиха в социалните мрежи видео, което потвърждава версията за екшъна в Русе, разказана пред медиите от Кирил Гочев - един от арестуваните. ''Именно тези записи, разпространени от Елфите, потвърждават версията на обвиняемите младежи'', каза Ивайло Мирчев. И допълни, че може да се окаже, че видеозаписите от камерите в района на инцидента, разпространени от организацията, ще си останат единствените налични от този инцидент.

В четвъртък гражданското движение "БОЕЦ" организира протест от 18:30 ч. пред сградата на МВР в София с искане на оставката на вътрешния министър Даниел Митов. След редовното заседание на МС Митов обяви, че не вижда никакво основание да подава оставка. Според него няма никакви противоречия във версията на МВР за случилото се, а записът е само един и е предаден на прокуратурата. "Агресия, опит за саморазправа, противообществена проява, при която директорът идва от другата страна и се опитва да се намеси, за да ги разтърве. Вербално първоначално сигнализира, че е полицай, трябва да се спре и бива нападнат в гръб. Това сме казало първоначално. Другите версии, които изникват от разни сайтове, сайтчета и мераклии да се катерят по гърба на българските институции и различни министри… Не може на всяка глупост да отговарям. Те с това се занимават, с това се хранят", коментира Митов.

BG Elves публикуваха днес два кадъра от улицата в Русе. На нощния се вижда празен кол за пътен знак, на дневния - колът държи знак за ограничение на скоростта. Според BG Elves ограничението е поставено на другия ден след скандала.