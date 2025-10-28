Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

МВР иска да регистрира като престъпник 15-годишния от скандала с полицейския шеф в Русе

Тепърва ще се прави психологическа експертиза на младежа

Днес, 06:36
От инцидента в Русе минаха почти 2 месеца.
Bird.bg
От инцидента в Русе минаха почти 2 месеца.

МВР в Русе опита да направи криминална регистрация на 15-годишния Станислав А., обвинен по случая с пребития директор на областната дирекция Николай Кожухаров. За това алармира адвокатът на момчето Методи Лалов. 

Преди година Съдът на Европейския съюз (СЕС) заяви, че МВР трябва да провери и докаже, че във всеки конкретен случай има "абсолютна необходимост“ да снеме биометрични данни. Това решение на съда в Люксембург е задължително за всички институции и граждани в България и МВР трябва да съобрази практиката си с него и да гарантира, че снема пръстови отпечатъци и иззема образец от ДНК, само когато това е абсолютно необходимо. Въпросното решение дойде, след като по-рано СЕС постанови, че е недопустимо да се събират системно отпечатъци и образец от ДНК при извършване на полицейска регистрация,

Точно на решението на СЕС адвокатът основава съвета си Станислав А. да откаже регистрацията.

"Полицията в Русе продължава да прекалява, за което ще се погрижа да плаща обезщетения", сочи Лалов и напомня, че момчето вече води дело срещу прокуратурата по Закона за отговорността на държавата в търсене на обезщетение за незаконно задържане под стража. Този процес е насрочен за края на ноември.

Междувременно Лалов обяви, че следовател от Велико Търново, където вече се води досъдебното производство, е разпоредила момчето да се яви във Велико Търново за съдебно-психологична и психиатрична експертиза, която "да установи дали е налице увлечение или лекомислие на непълнолетния". Наказателният кодекс казва, че "по отношение на непълнолетен, извършил поради увлечение или лекомислие престъпление, което не представлява голяма обществена опасност, прокурорът може да реши да не се образува или да прекрати образуваното досъдебно производство, а съдът да реши да не бъде предаван за съдене или да не бъде осъден, ако спрямо него могат да се приложат успешно възпитателни мерки по Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните".

Според юриста няма отговор на въпроса защо чак тепърва ще се прави тази ключова експертиза. Лалов пита и защо младежът трябва да пътува до Велико Търново, вместо вещите лица да отидат при него. "Това ли е "правосъдието", което мисли за интересите на детето, както повелява националното и международно законодателство? Подобни действия показват системно неглижиране на нуждите на непълнолетните и поставят под въпрос ефективността и етиката на следствието", пише Лалов във Фейсбук.

За това на какъв етап е разследването новини от прокуратурата няма. Не е известно да е готова и експертизата, която ще определи какви са телесните повреди на главен комисар Кожухаров.

Разследването се води за хулиганство и причиняване на тежка телесна повреда. То беше образувано на 4 септември. Обвинения освен Станислав А. имат още трима младежи. Пострадали са двама души - Кожухаров и негов приятел.

Първоначално Окръжният съд в Русе определи постоянен арест за младежите, обвинени заради инцидента, включително и на 15-годишния Станислав А. Апелативният съд във Велико Търново обаче пусна под домашен арест тримата пълнолетни, а Станислав получи мярка за неотклонение "надзор на инспектор при Детска педагогическа стая". Това е втората по тежест мярка за непълнолетните, предвидена от закона. Като извършители на побоя са обвинени Станислав А. и Жулиен Кязъмов. Останалите две момчета - Виктор Иванов и Кирил Гочев, имат обвинения само за хулиганство в нощта на 4 септември. След преместване на делото във Велико Търново, по искане на защитата, мярката на непълнолетния беше променена от прокуратурата в най-леката - "надзор на родителите". 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Николай Кожухаров, МВР-Русе, полицейска регистрация

Още новини по темата

Случаят с пребития полицейски шеф вече се разследва във В. Търново
13 Окт. 2025

15-годишният от случая с пребития полицейски шеф съди прокуратурата
30 Септ. 2025

Адвокат иска ново дело за 15-годишния в случая с пребития полицейски шеф
14 Септ. 2025

Борисов обвини медиите за "мазалото" на МВР в Русе
14 Септ. 2025

И четиримата обвинени за пребития полицейски шеф излизат от ареста
13 Септ. 2025

Депутат от ГЕРБ: Мечтая за връщане на правото на полицията здраво да бие
12 Септ. 2025

Два протеста настояха за оставки по случая с пребития полицейски шеф
11 Септ. 2025

Куп нарушения изскачат по делото за пребития полицейски шеф в Русе
10 Септ. 2025

Видео потвърди версията на задържаните в Русе
09 Септ. 2025

Родителите на обвинените в Русе искат преместване на делото заради пристрастност
08 Септ. 2025

Съдът остави в ареста и четиримата обвинени за нападението на шефа на МВР-Русе
06 Септ. 2025

Случаят с пребития полицейски шеф в Русе съвсем се заплете
05 Септ. 2025

Четирима младежи пребиха жестоко шефа на МВР-Русе заради забележка
04 Септ. 2025

Съдът не позволи ГДБОП да вземе принудително ДНК и отпечатъци от обвиняема
09 Дек. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Европрокурорка ли имаме, или Еврото си има прокурорка
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Управляващите са опасни за България
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Балканският лъв Бойко Борисов вече е кротко коте