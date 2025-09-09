Видео потвърди версията на задържаните в Русе

Разпространено от BG Elves видео в социалните мрежи потвърждава версията за екшъна в Русе, разказана преди дни пред медиите от Кирил Гочев, единият от арестуваните. Той е карал колата. Не се вижда автомобилът на младежите да се движи особено бързо, спира веднага на пешеходната пътека. Свадата почва след приближаване на мъж, най-вероятно съседът на тежко пострадалия шеф на МВР-Русе Николай Кожухаров. Мъжът замахва в посока прозореца на колата и опитва да удари, след което вратата на автомобила се отваря, мъжът пада. Отвътре излизат другите момчета, настава меле. Не се вижда в цялата ситуация полицейският директор да се легитимира.

Боят приключва бързо, следват разправии. Идват полицейски коли и линейка. Медицинският автомобил си тръгва много бързо.

Случаят става пред много свидетели. После се вижда как младежите са пуснати и бавно се оттеглят. Нова тв се е обърнала към МВР да коментира видеото, министерството е отказало.

Министър Даниел Митов вече три пъти отказва публично да обясни какво точно се е случило в Русе. Последно в неделя в "На фокус със Лора Крумова" заяви, че трябва да изчакаме съдебното дело и пак каза, че е недопустимо да се посяга на полицай, който се е легитимирал. Младежите твърдят, че Кожухаров го е сторил след боя и скандала. Не е ясно и дали от спътника му - неговия съсед, е взета алкохолна проба. Вече се разбра, че пробата за алкохол и наркотици на младежите и отрицателна.

