Видео потвърди версията на задържаните в Русе

09 Септ. 2025Обновена
Момент от началото на екшъна - мъж приближава колата, първият контакт е негов.
Момент от началото на екшъна - мъж приближава колата, първият контакт е негов.

Разпространено от BG Elves видео в социалните мрежи потвърждава версията за екшъна в Русе, разказана преди дни пред медиите от Кирил Гочев, единият от арестуваните. Той е карал колата. Не се вижда автомобилът на младежите да се движи особено бързо, спира веднага на пешеходната пътека. Свадата почва след приближаване на мъж, най-вероятно съседът на тежко пострадалия шеф на МВР-Русе Николай Кожухаров. Мъжът замахва в посока прозореца на колата и опитва да удари, след което вратата на автомобила се отваря, мъжът пада. Отвътре излизат другите момчета, настава меле. Не се вижда в цялата ситуация полицейският директор да се легитимира.

Боят приключва бързо, следват разправии. Идват полицейски коли и линейка. Медицинският автомобил си тръгва много бързо.

 

Случаят става пред много свидетели. После се вижда как младежите са пуснати и бавно се оттеглят. Нова тв се е обърнала към МВР да коментира видеото, министерството е отказало. 

Министър Даниел Митов вече три пъти отказва публично да обясни какво точно се е случило в Русе. Последно в неделя в "На фокус със Лора Крумова" заяви, че трябва да изчакаме съдебното дело и пак каза, че е недопустимо да се посяга на полицай, който се е легитимирал. Младежите твърдят, че Кожухаров го е сторил след боя и скандала. Не е ясно и дали от спътника му - неговия съсед, е взета алкохолна проба. Вече се разбра, че пробата за алкохол и наркотици на младежите и отрицателна.

 

Очаквайте подробности!

 

Няколко секунди младежите са в колата, отвън е само мъжът.
Вижда се замахване на мъжа.
Екшънът като цяло продължава не малко време, има струпване на хора, полицейски коли.
Част от същинското меле.
Макар кадрите да са неясни, не се забелязва тежко ранен възрастен човек.
Силуети на млади хора се оттеглят, най-вероятно момчетата от автомобила.
