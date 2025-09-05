Медия без
Случаят с пребития полицейски шеф в Русе съвсем се заплете

Николай Кожухаров първо се прибрал вкъщи, а после е отишъл в болница

Днес, 08:42
Николай Кожухаров
БГНЕС
Николай Кожухаров

Колкото повече детайли излизат около пребития шеф на полицията в Русе, толкова повече въпроси възникват. Вчера бе съобщено, че Директорът на ОДМВР-Русе ст. комисар Николай Кожухаров е бил пребит рано сутринта в четвъртък, след като направил забележка на младежи, които са дрифтирали. Той е в болница в изключително тежко състояние, а четирима младежи са задържани. МВР и прокуратурата бяха изключително лаконични за самата случка и се посветиха на политически декларации и даже заплахи към политически опоненти.

Днес областният управител на Русе Драгомир Драганов и кметът на града Пенчо Милков дадоха детайли. Оказа се, че полицейският шеф се прибира първо вкъщи, въпреки изключително тежкото си състояние, и едва по-късно е закаран в болница. Освен това не е ясно дали той изобщо се е обадил на колегите си за инцидента.

Старши комисар Николай Кожухаров е нападнат пред семейството си. Той е бил със съпругата и детето си, заедно с техен приятел, съсед, съобщи областният управител Драгомир Драганов пред Нова тв. Именно съседът прави забележка на младежите. Той също е пострадал, но по-леко. Не е ясно дали е в болница. Кожухаров се легитимира пред младежите, след което е пребит. Той се прибира вкъщи, но след известно време му става зле и едва тогава е закаран в болница. Там му е направена животоспасяваща операция, като лекарите са спасили единия му бъбрек. Загубил е около литър и половина кръв.

Тази хронология бе потвърдена от кмета на Русе пред БТВ. И Милков, и Драганов не знаеха дали Кожухаров е сигнализирал колегите си полицаи за инцидента. Но бяха категорични, че районът е опасан с камери, откъдето може да се види какво точно е станало. Не е ясно дали полицията ги е иззела.

За побоя са задържани трима младежи на 19 и един на 15 години, които не са криминално проявени.

Ключови думи:

Николай Кожухаров, Русе, МВР-Русе

