Започна евакуация на села край Русе и град Мартен

Днес, 13:46
Пътят на язовирната стена в лесопарка "Липник" е затворен
Община Русе активира системата BG-Alert за частична евакуация на село Николово и подготовка за евакуация на село Сандрово и град Мартен. Причината е проблем със стената на язовира в лесопарка "Липник" край Николово, съобщи кметът на крайдунавския град Пенчо Милков, съобщиха местните медии.  Милков каза, че тази сутрин е констатирано свличане на земни маси от стената на язовира в посока към село Николово в резултат на обилните валежи през последните два дни.

"Предприели сме спускане на нивото в момента координирано, защото, ако се спусне прекалено бързо, в Мартен обстановката е много тежка. Там също са пратени части, които да изпомпват водата и на това място. Ограничаваме достъпа за преминаване по пътя, който е на стената. Издал съм заповед за евакуация на определени части от селата Николово и Сандрово, и град Мартен", каза Пенчо Милков. Той допълни, че е обявил частично бедствено положение и 24-часова евакуация на хората, които живеят в къщи на около 150 метра по поречието на река Сараджийска от двете й страни. Това се прави по съвет на специалистите на място. „По-добре да не се окажат прави и само да има неудобство за хората, но според експертите евакуацията е наложителна“, каза още Милков.

Той добави, че е започнало извеждане на децата от детската градина. Осигурени са автобуси и места за настаняване в Русе за хората, които няма къде да отидат, каза още Милков.

Зала "Арена Русе" ще бъде използвана като временен пункт за приемане на нуждаещите се жители на с. Николово. В момента екип от социални работници и психолози са на място, като те ще посрещат пристигащите хора и ще се погрижат за тяхното по-нататъшно настаняване в социални услуги и хотели, уточниха от Община Русе.

На място са още зам.-кметовете Никола Лазаров и Димитър Недев, кметът на село Николово Златан Ванев и директорът на дирекция "Обществен ред и сигурност" Георги Игнатов, които следят развитието на ситуацията.

Хидроинженерът и оператор на язовирите общинска собственост в Русе Симислав Михайлов каза, че в язовира към момента има 1,1 млн. кубически метра вода. В момента той се източва с 200 литра в секунда, за да не създаде опасност от заливане.

"За мен е много опасно, защото за кратко може да скъса стената", каза Михайлов.

