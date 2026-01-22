"Ледена епоха" в Русе – градът е непроходим

Русе и регионът осъмнаха със заледени улици и тротоари. Падналият дъжд превърна настилките в стъкло и създава опасност както за автомобилите, така и за пешеходците, съобщава "Русе медия". В социалните мрежи има множество постове, че улиците са непроходими, а има и призиви да се активир BG-Alert.

Главните улици са опесъчавани и по тях движението е сравнително нормално, като все пак трябва да се кара внимателно. Пешеходците са принудени да вървят по платното, тъй като тротоарите са заледени и има риск от подхлъзване и травми. Някои от по-възрастните тази сутрин бяха обули терлици върху обувките си, за да не се пързалят, пише "Русе медия". Служителите по чистотата имат за задача да хвърлят ръчно препарати по тротоарите.

Основните пътища са проходими, но хората от малките населени места споделят, че е трудно, докато излязат на главния път. Кметът на Русе Пенчо Милков докладва във Фейсбук:

<>Днес за Русе е издаден жълт код за опасно време заради поледиците. Жълт код синоптиците от НИМХ издадоха и за отделни общини в Южна България. В страната през изминалото денонощие валя сняг.