Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

"Ледена епоха" в Русе – градът е непроходим

Хората настояват за активиране на BG-Alert заради поледицата

22 Яну. 2026Обновена
Улиците в Русе се непроходими заради заледяване.
Фейсбук
Улиците в Русе се непроходими заради заледяване.

Русе и регионът осъмнаха със заледени улици и тротоари. Падналият дъжд превърна настилките в стъкло и създава опасност както за автомобилите, така и за пешеходците, съобщава "Русе медия". В социалните мрежи има множество постове, че улиците са непроходими, а има и призиви да се активир BG-Alert.

Главните улици са опесъчавани и по тях движението е сравнително нормално, като все пак трябва да се кара внимателно. Пешеходците са принудени да вървят по платното, тъй като тротоарите са заледени и има риск от подхлъзване и травми. Някои от по-възрастните тази сутрин бяха обули терлици върху обувките си, за да не се пързалят, пише "Русе медия". Служителите по чистотата имат за задача да хвърлят ръчно препарати по тротоарите.

Лед по малките улици и тротоарите затруднява придвижването в Русе
Станете член на канала, за да получите достъп до предимства:https://www.youtube.com/channel/UC0di3soHQkgvkuyNn578NQw/joinРусе и регионът осъмнаха със заледен...
YouTube

Основните пътища са проходими, но хората от малките населени места споделят, че е трудно, докато излязат на главния път. Кметът на Русе Пенчо Милков докладва във Фейсбук:

<>Днес за Русе е издаден жълт код за опасно време заради поледиците. Жълт код синоптиците от НИМХ издадоха и за отделни общини в Южна България. В страната през изминалото денонощие валя сняг.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Русе, поледица

Още новини по темата

Съдът отмени забраната за пиене на открито в Русе
16 Яну. 2026

Студ затваря училищата в Русе за един ден
11 Яну. 2026

Русе остана без парно и топла вода за два дни
09 Яну. 2026

Съдът рязко смекчи мерките на обвинените за боя над шефа на МВР в Русе
13 Ноем. 2025

Започна евакуация на села край Русе и град Мартен
09 Окт. 2025

Куп нарушения изскачат по делото за пребития полицейски шеф в Русе
10 Септ. 2025

Съдът остави в ареста и четиримата обвинени за нападението на шефа на МВР-Русе
06 Септ. 2025

Случаят с пребития полицейски шеф в Русе съвсем се заплете
05 Септ. 2025

В Русе ще глобяват 200 лв. за пиене на алкохол по градинките
24 Юли 2025

Стотици имоти изчезнаха в новия кадастрален план на Русе
15 Февр. 2025

Кола помете майка и невръстните ѝ деца на тротоар в Русе
13 Февр. 2025

И Русе ще има медицински факултет
16 Яну. 2025

Екоинспекцията в Русе глоби фирма с рекордните 1 млн. лв.
04 Ноем. 2024

Ферибот Русе-Гюргево ще облекчи Дунав мост още това лято
28 Юни 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: БСП предизборно си пребоядисва фасадата
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?