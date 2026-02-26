Медия без
Областният управител на Русе не иска да се дават €10 млн. за тир паркинга

Орлин Пенков сезира правителството, че тези пари не може да се отпуснат на дружество, което няма публикуван финансов отчет

Днес, 14:53
Правното оспорване на акта на Община Русе за отпускане на 10 млн. евро за придобиване на тир паркинга вече е внесено в прокуратурата.
Новият областен управител на Русе Орлин Пенков се обяви против намерението на Община Русе да закупи големия буферен паркинг за ТИР-ове на бул. "България" край Дунав мост.

Пенков изпрати писмо до Министерски съвет и Министерство на финансите, в което изразява позицията си против евентуална бъдеща сделка, която би трябвало се осъществи с пари от държавния бюджет, ако бъде осъществена. Пенков посочва, че одобрената максимална цена на сделката е 10 милиона евро без включени данъци и такси и разноски по нея. Въпросната сума бе гласувана на извънредно заседание на общинския съвет в началото на февруари, което бе свикано от кмета Пенчо Милков.

"Държавата няма как да даде 10 млн. евро на дружество, което не е публикувало нито един годишен финансов отчет от създаването си, т.е. няма публични данни за това колко пари са били генерирани за 3 години и колко е печалбата", посочва в мотивите си Пенков. Според него на този етап няма ясна обосновка, публичен анализ и доказана необходимост от подобна инвестиция. "Всяко разходване на публичен ресурс следва да бъде аргументирано с прозрачност, финансова целесъобразност и дългосрочна визия за развитието на града. Опитът за придобиване на тир паркинга създава риск от неефективно управление на средствата на данъкоплатците, защото исканите на практика над 10 милиона евро идват от всеки един български гражданин", допълва Пенков, цитиран от пресцентъра на Областната управа.

Русе

