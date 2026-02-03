Медия без
Русе набързо купува частен тир паркинг за €10 млн.

Кметът свика извънредно заседание, за да прокара решението

Днес, 13:03
След влизането в Шенгенското пространство паркингът за тирове край Русе вече не е необходим
Общинският съвет в Русе прие след двучасови прения с 34 гласа "за" и 9 "против" внесеното по спешност от кмета Пенчо Милков предложение да бъде закупен тир паркингът до Дунав мост от частния инвеститор. Цената е €10 млн., като се очаква държавата да отпусне сумата. Тепърва общинарите ще умуват за какво да ползват имота.

Дружеството собственик - "Тир паркинг Русе", в момента плаща по 600 000 лв. на година, защото паркингът е на общинска земя, но мнозинството русенски съветници счетe, че е по-добре да не се чака да изтекат оставащите 27 г. (и да се получат общо 7.5 млн. евро), преди общината да придобие собствеността. Според общинарите държавата е длъжник на общината, след като не се справи с проблемите с опашките от камиони преди влизането в Шенген, и затова обещаната от нея подкрепа от €10 млн. трябва да се използва за паркинга.

Против при гласуването бяха само съветниците от ПП-ДБ и „Възраждане“. Те изтъкнаха, че се действа прибързано, още повече, че ако фирмата спре да си плаща годишните вноски от 600 000 лв., по договора общината ще придобие всички съоръжения без пари. Рена Стефанова (ПП-ДБ) каза, че с колегите си ще обжалват решението пред Административния съд.

 

Предисторията

Паркингът е изграден с 30-годишно право на строеж върху общински терен, сключено през 2022 г. По договора общината трябваше да получи общо над 18 млн. лв., от които 1 млн. лв. веднага и по около 600 000 лв. на годишни вноски за 29 години до 2052 г. След края на този срок имотът остава собственост на общината в Русе, припомня "Капитал".

Според документацията, идеята на кмета Пенчо Милков за придобиване на тир паркинга се заражда непосредствено след влизането на България в Шенгенското икономическо пространство. С това границата по Дунав стана вътрешна и смисълът от влезлия в експлоатация през 2023 г. паркинг изчезна заедно с опашките от тирове. Още на 20 февруари 2025 г. Милков праща писмено идеята си на финансовото министерство, а на следващия ден (21 февруари) - и до "Тир паркинг Русе". Първоначално частната фирма иска 44 млн. лв. (22.5 млн. евро), но след преговори сваля на 10 млн. евро.

Следва кореспонденция на кмета с финансовото министерство, от която става ясно, че за да може да се отпуснат средствата (10 млн. евро), е нужно решение на общинския съвет. Затова Милков свика спешното днешно заседание.

