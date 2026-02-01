Медия без
Русе намали малко цената на билета за транспорт

От лятото ще има безплатни нощни автобуси за работещите на смени

01 Февр. 2026
В Русе в момента се движат общо 78 автобуса на градския транспорт
Общински транспорт Русе
От днес еднократният билет за градския транспорт в Русе поевтинява с два евроцента и е €0.75. А също така градът става първият в страната, който осигурява безплатен нощен транспорт за работещите на смени.

Намаляването на цената е заради по-лесното смятане, особено при работата с монети от страна на шофьорите на автобуси и тролейбуси в Русе. Преди еднократният билет струваше 1.50 лв., от 1 януари стана 77 цента, а с влизащата в сила днес промяна той е на стойност 1.47 лв.

Картите пък остават с фиксираните преди това цени:

  • Една линия (месечна): 30 евро (58,67 лв.);

  • Цяла градска мрежа (месечна): 36 евро (70.41 лв.);

  • Цяла градска мрежа (тримесечна): 72 евро (140,82 лв.).

Нововъведението в Русе е, че от август безплатно ще се превозват работниците, които са на смени, главно в "Западна промишлена зона", където има най-много предприятия. Примерът е заимстван от Виена и Лисабон, където тази услуга се осъществява по европейската програма „Лайф“.

Проблемът е, че последният автобус от градския транспорт на Русе се прибира в депото малко преди полунощ. А служителите на нощна смяна трябва да идет на работа или със свой превоз, или с такси. От август нататък русенци ще може да си поръчат безплатен нощен електробус.

"Ти се регистрираш в мобилното приложение, заявяваш си пътуването. Шофьорът, като застъпи на смяна, вижда какви са получените заявки, а софтуерът изчислява оптималния маршрут. После автобусат качва пътниците и бързо и експедитивно ги доставя готови за работа", казва пред БНТ Десислава Василева от „Общински транспорт-Русе“.

14 работодатели от Русе вече са проявили интерес към новата транспортна услуга. Хората ще се качват на електробусите от предварително определени спирки. 

За да бъдат по-редовни всички линии в града в момента се ремонтират 15 употребявани автобуса, доставени от Италия. Очакват се и нови 10 електробуса.

Русе

