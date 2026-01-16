Съдът отмени забраната за пиене на открито в Русе

Административният съд в Русе отмени пълната забрана в града да се употребява алкохол на открити места с изключение на заведенията, баровете и ресторантите, съобщи юридическият портал Lex.bg.

Тя беше гласувана през лятото на миналата година от общинския съвет по предложение на съветници от ВМРО. Областният управител Драгомир Драганов обжалва това разпореждане в съда, като към жалбата му бе присъединена и такава от русенец по същата тема, припомнят местни медии.

Става дума за гласувани промени в Наредба №4 за поддържане и осигуряване на обществения ред, условията и реда за масови обществени прояви, опазване на общественото и личното имуществото и чистотата на територията на Община Русе. Първоначално съветниците са обсъждали и мотивирали предложения за промени в нея, но те не са включвали пълната забрана за употреба на алкохол на открито. Предишната редакция на чл. 4а, ал. 1 от наредбата е от 2020 г. и е предвиждала забрана за употреба на алкохол в паркове и градинки от 23 ч. до 6 ч. през летния и от 22 ч. до 7 ч. през зимния сезон. Общинарите от ВМРО обаче в последния момент са предложили, а съветът е приел вместо часовото ограничение, в забраната за употреба на алкохол на открито да се напише, че тя важи "по всяко време".

В решението си съдебният състав с председател Йълдъз Агуш, Десислава Великова (докладчик) и Вилиана Върбанова пише, че Общинският съвет не е материално компетентен да урежда въпрос, уреден от нормативен акт от по-висока степен.

"За да бъде валидна забрана (напр. пиене на алкохолни напитки в парк), тя трябва да произтича от закон, или законът да дава изрично правомощие на общинския съвет да уреди това отношение. В случая въведената забрана за употреба на алкохолни напитки на обществени места през цялото денонощие не намира своята законова опора, а напротив употребата на алкохол като действие, само по себе си не съставлява нарушение на обществения ред и то не е и укоримо", заявява съдът.

В решението се казва още, че употребата на алкохол на обществени места може да бъде санкционирано, ако осъществява състав на престъпление по Наказателния кодекс или административно нарушение съгласно Закона за административните нарушения и наказания. Такива забрани има например в Закона за движение по пътищата и в Кодекса на труда, но те са свързани с употребата на алкохол на работа и при шофиране. В Закона за здравето пък са вменени задължения на общините да ограничават употребата на цигари, злоупотребата с алкохол и да не допускат употреба на наркотици и райски газ, но само от непълнолетните.

"Чрез въпросната наредба, Общинският съвет фактически се опитва да въведе наказуемост или административна санкция за поведение, което законодателят не е санкционирал. Това представлява излизане извън границите на местното нормотворчество, както и нарушение на чл. 76, ал. 1 от АПК, съгласно който подзаконовите нормативни актове могат да се издават само въз основа на законова делегация", подчертава съдът.

Аналогичен е казусът и с променената разпоредба на чл. 4а, ал. 2 от наредбата, с която се забранява употребата на наркотици по всяко време на открито. Комичното в случая, както отбелязва и съдът е, че с тази поправка общинарите са преуредили забраната за държане на наркотици, предвидена в чл. чл. 354а от НК. Освен това съдът посочва, че с промените в наредбата, санкция се предвижда само при употребата на наркотици на открито, но не и в закрити помещения, заведения и др.

За нарушения на тези текстове, Общинският съвет е гласувал и глоба от 200 лв., а при повторност на нарушението – 500 лева. Те също са отменени.

Решението не е окончателно и може да бъде атакувано във Върховния административен съд.