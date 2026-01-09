Медия без
Русе остана без парно и топла вода за два дни

Пробит е магистрален топлопровод

Днес, 11:51
Сградата на "Топлофикация-Русе"
Сградата на "Топлофикация-Русе"

Русе остана снощи без парно и топла вода, след като е възникнал пробив на магистрален топлопровод. Заради това топлоподаването в целия град ще бъде нарушено до събота (10 януари) в 18:00 ч, съобщава "Топлофикация-Русе" на официалния си сайт. 

От дружеството предупреждават, че по време на прекъсването може да има временни смущения в доставката на топла вода и отопление за всички абонати. И уверяват, че негови екипи ще работят непрекъснато за отстраняване на повредата и възстановяване на нормалното топлоподаване.

"Топлофикация-Русе" призова гражданите да се осведомяват за актуалната информация от сайта на дружеството и при необходимост да планират временно алтернативни решения за отопление.

 

Русе

