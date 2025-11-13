Медия без
Съдът рязко смекчи мерките на обвинените за боя над шефа на МВР в Русе

Двама вече са на свобода само срещу "подписка", а трети е с мярка парична гаранция от 4000 лв

Днес, 15:05
Снимка от вечерта, когато беше пребит шефът на полицията в Русе Николай Кожухаров
Снимка от вечерта, когато беше пребит шефът на полицията в Русе Николай Кожухаров

Съдът рязко смекчи мерките за неотклонение на трима от четиримата младежи, обвинени по случая с пребития шеф на областната дирекция на МВР в града Николай Кожухаров. 

Магистратите приеха, че шофьорът на автомобила Кирил Гочев може да излезе от домашния арест с мярка „подписка”, тъй като той е сирак и е необходимо да работи. Вторият обвиняем - Жулиен Казимов, за когото прокуратурата твърди, че е един от нанеслите побоя върху Кожухаров, може да излезе от дома си срещу 4000 лв. парична гаранция. Съдът прие това с мотива, че той е студент първи курс в Русенския университет, специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“,.и че трябва да посещава учебни занятия.

Освен това, защитата му заяви категорично, че обвинението срещу него ще бъде преквалифицирано в нанасяне на лека телесна повреда, но не на полицейския шеф, а на неговия спътник.

Третият обвиняем - Виктор Иванов, обвинен в хулиганство, поиска мярката му "домашен арест" да бъде променена в "подписка" и съдът се съгласи и за него.

„На този етап предстои да се конкретизира обвинението срещу Жулиен. Решението е на наблюдаващия прокурор”, заяви обвинителят от Окръжната прокуратура-Велико Търново Йордан Кожухаров, цитиран от Нова тв.

Жулиен Казимов също коментира. Според него решението е справедливо. „Претенцията по отношение на телесната повреда върху Кожухаров на 90% няма да остане като обвинение на Жулиен”, уточни неговият адвокат.

Обвинението за тежка телесна повреда на Кожухаров вероятно ще бъде само за непълнолетния Станислав, но обвиненията ще бъдат преквалифицирани. Той също е извън ареста и е с мярка надзор на Детска педагогическа стая.

Прокуратурата обяви, че ще вкара обвинителния акт срещу младежите в средата на декември.

