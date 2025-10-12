Медия без
Случаят с пребития полицейски шеф вече се разследва във В. Търново

Прокуратурата промени мярката за неотклонение на непълнолетния Станислав

Днес, 06:02
Докато разследването се водеше в Русе по случая се натрупаха много неизвестни. Дали това ще се промени с прехвърлянето му във Велико Търново?
Окръжната прокуратура във Велико Търново поема от русенската разследването по случая с пребития шеф на ОДМВР в Русе. Това съобщиха от държавното обвинение. Прехвърлянето се случва месец след старта на разследването. Делото за хулиганство и причиняване на тежка телесна повреда беше образувано на 4 септември. Обвинения по делото имат четирима младежи, един от които е непълнолетен. Пострадали са двама души, един от които главен комисар Николай Кожухаров. Точно заради това много юристи призоваваха разследването да бъде преместено от Русе на друго място - нещо, което в сходни ситуации Борислав Сарафов, който все още се представя за главен прокурор, е правил. Преместването на този случай обаче идва месец след събитията. 

То е направено на 3 октомври с постановление на заместник-главен прокурор. Прехвърлянето е с цел да се гарантира обективността и безпристрастността на всички действия по досъдебното производство, се казва в съобщението на прокуратурата. Наказателно-процесуалният кодекс обаче регламентира, че местенето "с оглед по-пълно разследване на престъплението" (на каквато хипотеза се позовава постановлението) става с разрешение на главния прокурор. Тепърва ще стане ясно дали фактът, че преместването е направено от зам. главен прокурор ще се окаже процесуален проблем. Съдии, с които "Сега" разговаря, смятат, че не би следвало да има проблем, тъй като прокуратурата и разследващите са единни и централизирани - т.е. дори и да има нарушение в промяната на местната компетентност, то не е съществено и няма да опорочи разследването.

Първоначално Окръжният съд в Русе определи постоянен арест за младежите, обвинени заради инцидента, включително и на 15-годишния Станислав А. Апелативният съд във Велико Търново обаче пусна под домашен арест тримата пълнолетни, а Станислав получи мярка за неотклонение "надзор на инспектор при Детска педагогическа стая". Това е втората по тежест мярка за непълнолетните, предвидена от закона.

Като извършители на побоя са обвинени Станислав А. и Жулиен Кязъмов. Останалите две момчета - Виктор Иванов и Кирил Гочев имат обвинения само за хулиганство в нощта на 4 септември. Още няма данни какъв е резултатът от медицинската експертиза на пострадалия, за да се разбере каква по тежест е телесната му повреда.

По искане на Методи Лалов, който е адвокатът на 15-годишното момче, след преместването на делото Окръжната прокуратура във Велико Търново е променила мярката на момчето в най-леката - "надзор на родителите". Защитата обаче смята, че Станислав А. изобщо трябва да е без мярка за неотклонение - такава е била и молбата до окръжната прокуратура. Затова адвокатът обжалва постановлението на окръжния прокурор пред Апелативната прокуратура във Велико Търново. Адвокатът припомня, че целта на мерките за неотклонение е да пресече опасностите обвиняемият да се укрие или да извърши престъпление. Тъй като такива рискове при младежа няма, то всяка мярка е незаконосъобразна и правно нетърпима.

