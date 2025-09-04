Четирима младежи пребиха жестоко шефа на МВР-Русе заради забележка

Директорът на ОДМВР-Русе ст. комисар Николай Кожухаров е бил пребит рано тази сутрин, съобщава Русе Медиа. Инцидентът е станал в района на ул. "Мостова" и бул. "Придунавски". Според БНТ това се е случило в 0:40 ч., а според други информации - около 5:30 ч. По случая са задържани четирима души.

По неофициална информация той е отивал на фитнес, както всяка сутрин. Имало дрифтаджии, на които направил забележка. Те са го нападнали и пребили, без да знаят кой е. Но според Нова тв той се представил на нарушителите, въпреки това те не се спрели. Кожухаров е загубил литър и половина кръв.

Кожухаров е откаран в болница, където е опериран по спешност. Първоначално е имало опасност да бъде отстранен единият му бъбрек, но по последна информация лекарите са успели да спасят органа.

Според БНР състоянието на комисаря е тежко поради множеството му наранявания. В момента Кожухаров е в интензивно отделение. Кметът на Русе обяви в късния следобед, че животът на полицейския шеф е вън от опасност.

Министърът на вътрешните работи Даниел Митов и главният секретар на министерството гл. комисар Мирослав Рашков заминаха за Русе, щом научиха за инцидента. Те са посетили УМБАЛ "Канев", където е настанен за лечение пострадалият Николай Кожухаров.

В Русе двамата проведоха и съвещание в полицията. Главен комисар Мирослав Рашков разпореди организационни мерки за засилено полицейско присъствие в малките населени места, особено в тъмната част от денонощието. Усилва се контролът за спазване на Закона за движение по пътищата и за недопускане на агресивно и рисково шофиране. Започва и специализирана полицейска операция срещу разпространението на наркотични вещества. Какво общо имат тези мерки със случилото се в Русе, не стана ясно.

Комисар Рашков, вътрешният министър Митов и прокурори дадоха брифинг, на който не дадоха никакви подробности какво точно се е случило миналата нощ.

Стана ясно само че във връзка с тежкия инцидент са задържани четирима души. Един от арестуваните е непълнолетен - на 15 години, другите са на по 19. И четиримата нямат криминални прояви и не са влизали в полезрението на полицията. Ще им бъдат повдигнати две обвинения - за хулиганство и за нанасяне на тежка телесна повреда на полицай. Могат да получат до 10 години затвор.

МИНИСТЪР ДАНИЕЛ МИТОВ ОБЯВИ БЕЗКОМПРОМИСНА БИТКА И АТАКУВА ПРЕЗИДЕНТА

"Тази нощ беше извършено посегателство срещу български полицай и не кой да е, а директорът на ОД на МВР. Това е посегателство срещу институцията, която трябва да гарантира спазването на закона. Навсякъде по света посегателството срещу полицай се приема като посегателство срещу държавата. Всяко такова намерение, а не извършено действие ще бъде преследвано най-строго", заяви вътрешният министър Даниел Митов на брифинг в Русе.

Той обеща да последват най-тежките наказания за тези, които си позволиха чрез агресивното си арогантно поведение да причинят телесните повреди, от които днес се лекува старши комисар Николай Кожухаров. Министърът разказа как един от биячите е заявил, че не го интересува кой е потърпевшият и че искал личното си пространство. "Надявам се личното му пространство да е много, много стеснено оттук насетне", закани се Митов.

Министърът е категоричен, че посегателствата срещу българските институции ще се преследват много тежко. Според него дотук се е стигнало заради разрушаването на институциите в България от последните години. Митов използва случая и остро разкритикува безотговорното поведение на някои партии и на президента Румен Радев, които съдействат за ерозията на институциите.

"Призовавам всички отговорни партии да защитят институцията МВР и да е ясно, че подобни мерки не трябва да се повтарят", призова още вътрешният министър.

ПОЗИЦИЯТА НА КМЕТА НА РУСЕ

"Шокиран и гневен съм! Снощи е бил жестоко пребит директорът на полицията в Русе, старши комисар Николай Кожухаров. След забележка към група младежи, които дрифтирали с автомобили.Той е в изключително тежко състояние в болницата...", коментира в профила си във фейсбук кметът на Русе Пенчо Милков по повод агресията срещу директора на полицията в града.

"Нямам думи, за да изразя емоцията си в момента, в който научих това! Да посегнеш на човек, който всекидневно работи за ред и сигурност, е нападение срещу целия ни град! Още по-горчиво е, че именно комисар Кожухаров бе сред най-активните участници в кампанията, която подехме за противодействие на агресията сред младежите – в спортните школи и училища на Русе. Човек, борещ се срещу агресията, е нейна жертва", пише Милков.