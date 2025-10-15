Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

МВР арестува жени, измамили десетки хора с лоша кредитна история

Операцията е проведена на територията на София, Кюстендил, Бургас и Ловешко

Днес, 12:01
Полицията е атакувала четири области, за да задържи двете жени
Илияна Кирилова
Полицията е атакувала четири области, за да задържи двете жени

МВР проведе операция на територията на 4 области и арестува две жени, които са измамили десетки хора с лоша кредитна история. Това се разбира от официално съобщение на вътрешното министерство.

"Специализираната полицейска операция е проведена на територията на София, Кюстендил, Бургас и ловешкото с Румянцево. Акцията е реализирана с участието на служители на сектор „Измами“  в ГДНП, и колегите им от областните дирекции в Стара Загора, Ловеч, Кюстендил и Бургас, под ръководството на Районна прокуратура Стара Загора", разказва МВР
В хода на предприетите действия бил изяснен механизмът, ползван от двете жени - 33-годишна от Кюстендил и 68-годишна от Благоевград. Те публикували обяви в социална мрежа за отпускане на кредити на лица с лоша кредитна история. При проявен интерес от потенциални кредитополучатели, започвала кореспонденция в приложение, а не след дълго комуникацията продължавала по телефон.

Жените заблуждавали търсещите кредит, че парите ще им бъдат отпуснати, ако предварително, чрез бюро за парични преводи, преведат процент от сумата като „такса одобрение“. Веднага след  получаване на парите, кореспонденцията с кандидатите за кредит спирала.
Извършени са полицейски действия в условията на неотложност - обиск по реда на НПК на двете жени и претърсване и изземване на три адреса в  Кюстендил, Бургас и с. Румянцево. Намерени и иззети са SIM карти, мобилни телефони, пластики, бележки, тефтери и др. Разпитани са свидетели. Двете жени са задържани за срок до 24 часа по реда на ЗМВР.
Продължава работата за установяване на съпричастността им и към други подобни измами на територията на цялата страната. Според събраните към момента данни над 30 човека са пострадали от разследваната престъпна дейност.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

МВР, кредити, измами

Още новини по темата

МВР атакува дискотеките в Студентски град
06 Окт. 2025

Десетки са измамени във фалшиви платформи за акции и криптовалути
05 Окт. 2025

Срина се системата за актове и глоби на МВР
02 Окт. 2025

Измамници изнудват компании с фалшиви рецензии в "Гугъл"
28 Септ. 2025

Борисов обвини медиите за "мазалото" на МВР в Русе
14 Септ. 2025

Четирима младежи пребиха жестоко шефа на МВР-Русе заради забележка
04 Септ. 2025

МС предлага Мирослав Рашков за главен секретар на МВР
26 Авг. 2025

Граждани ще могат да съдят банките за повече и по-дълго
23 Авг. 2025

ГДБОП: Дублирани профили на известни фирми мамят с промоции
21 Авг. 2025

Полицаите на Пеевски поеха МВР-Кърджали
21 Авг. 2025

МВР купува стотици коли и мотори с парите от глоби
20 Авг. 2025

ЕНЕРГО-ПРО предупреди абонатите си за фалшиви техници

20 Авг. 2025

МВР: Поне 69 000 българи ползват хероин
17 Авг. 2025

МВР атакува пункт за технически прегледи заради измами с вредните газове
11 Авг. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Красотата заля с 800% Пазарджик. Следва България
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Гледаме парламента и се чудим за какво ни е
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар