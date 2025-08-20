Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

МВР купува стотици коли и мотори с парите от глоби

Обявена е обществена поръчка за над 126 млн. лв. за 575 леки автомобили, 405 - с висока проходимост и 285 мотоциклета

Днес, 15:31
15 август 2024 г. Церемония по връчването на на ключовете на още 90 автомобила с висока проходимост, предназначени за пътна полиция.
БГНЕС МВР
15 август 2024 г. Церемония по връчването на на ключовете на още 90 автомобила с висока проходимост, предназначени за пътна полиция.

575 леки автомобили, 405 - с висока проходимост 4х4 и 285 мотоциклета купува МВР за дирекциите си в София и страната. Обществената поръчка, документи по която са публикувани в Портала за обществени поръчки, е обявена с прогнозна стойност 126 514 133 лв. без ДДС, парите ще дойдат от фонда за пътна безопасност, който се пълни от глобите за шофьорите, съобщава dir.bg.

Отдавна експерти от неправителствения сектор алармират, че вместо да отиват за същински мерки за обезопасяване на пътищата - поставяне и обновяване на мантинели, знаци, маркировка и др., парите от фонда се харчат за покупка на камери и на автомобили за пътната полиция. На практика държавата прави порочна схема  - не "инвестира" в подобряване на средата за движение, а в допълнителни "капани" за шофьорите, така че да се събират повече глоби.

Сега за 575 оборудвани патрулки вътрешното министерство дава 60 125 833 лв. без ДДС, което прави по близо 105 хил. лв. на автомобил.

Подадени са три оферти. Първата е от "Мото Пфое" ЕООД - вносител на Ford, Jaguar, Volvo и Land Rover. Миналата година фирмата започна да доставя на партиди 160 джипа Defender за Гранична полиция.

Втората е от "Авто инженеринг холдинг груп" ЕООД - компания, осигуряваща пожарна, полицейска и друга специализирана техника, с опит в няколко държави. Тя оборудва и достави на МВР миналата година 200 патрулки VW Golf за Пътна полиция.

Третият участник в търга е "Бохемия Екипауто" ООД, дружество, което се занимава с поддръжка на Skoda. Миналата година официалният вносител "Еуратек Ауто" започна да доставя спечелената поръчка за 277 джипа Skoda Kodiaq, също за пътна полиция.

МВР иска колите да бъдат по гаражите му до не повече от 500 дни след 3 ноември 2025 г., на 6 доставки по най-малко 90 автомобила.

МВР купува и 280 хибридни коли с поредна голяма поръчка
Министерство на вътрешните работи предвижда закупуването на нови 280 леки plug-in хибридни автомобила и още 20 високопроходими, които могат да бъдат и с обикновени дизелови двигатели с вътрешно горене (ДВГ).
СЕГА
11 Юни 2024

За 405 оборудвани джипа МВР дава 54 499 500 лв. без ДДС или по 134 567 лв. на бройка. Двете подадени оферти са от участници и в първия търг - "Авто инженеринг холдинг груп" и "Бохемия Екипауто". Министерството ги иска до 450 дни, на 6 етапа по поне 65 автомобила, като първият да е не повече от 180 дни след подписване на договора. 

МВР иска да купи 205 универсални и 80 спортно-шосейни мотоциклета за 11 888 800 лв., средно по 41 715 лв. Единствен кандидат да ги достави е "Ауто Бавария" ООД, което вече има опит в доставка на мотори BMW за СДВР.

Няма фиксиран срок за избор на доставчици, но в условията на проектодоговорите се вижда, че е предвидено да се подпишат през есента. 

Фондът за безопасност на движението е създаден през 2011 г. и по данни на експертите от неправителствения Институт за пътна безопасност към края на миналата година в него бяха влезли 590 млн. лв. В него постъпват по над 100 милиона годишно, но харченето за други мерки за пътна безопасност вървеше със значително по-ниски темпове, докато от МВР не го насочиха основно към закупуване на автомобили.

МВР ще преразгледа поръчката за 30 000 икони за безопасни пътища
Вътрешният министър Даниел Митов е наредил обществената поръчка за "Национална превантивна кампания за децата в областта на безопасността на движението по пътищата", включваща купуването на 30 000 икони, да бъде проверена максимално бързо.
СЕГА
25 Май 2025

От септември влизат в сила редица увеличения на глобите, гласувани с последните мащабни промени в Закона за движението по пътищата преди лятната ваканция на парламента. Предстои и началото на налагането на глоби за превишена средна скорост, засечена от тол камерите.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

автомобили, МВР, поръчка, Фонд за безопасност на движението

Още новини по темата

МВР: Поне 69 000 българи ползват хероин
17 Авг. 2025

7 смъртоносни повреди по автомобилите
15 Авг. 2025

Петте най-популярни измами в автосервизите

11 Авг. 2025

МВР атакува пункт за технически прегледи заради измами с вредните газове
11 Авг. 2025

Полицията разби наркогрупа в София
09 Авг. 2025

Битката не е срещу пожарите, а за власт и един милиард

09 Авг. 2025

Най-лошите бензинови двигатели през последните години
07 Авг. 2025

10 съвета на Auto.bg при покупка на Audi A4
04 Авг. 2025

Руският автомобилен пазар е в тотален колапс
03 Авг. 2025

Премиерът ще вкарва изкуствения интелект в МВР
01 Авг. 2025

Масовите моторни масла не стават за новите видове двигатели
30 Юли 2025

Трима загинаха при тежка катастрофа край Елин Пелин
26 Юли 2025

ЕК ускорява края на колите на бензин, дизел и газ
25 Юли 2025

Бутони вместо сензори: 5 марки, които се отказаха от модното
18 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главен прокурор ли е Сарафов или самозванец?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Разводът на ПП и ДБ (засега) се отлага
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар