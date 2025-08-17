Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

МВР: Поне 69 000 българи ползват хероин

Близо тон от твърдия и много опасен накнротик са задържали митниците и полицията през 2024 г.

Днес, 16:57
Митниците и полицията са хванали стотици килограми от опасния наркотик
БНТ
Митниците и полицията са хванали стотици килограми от опасния наркотик

Поне 69 хиляди българи на възраст 15–64 години са ползвали хероин през 2024 г. Това съобщиха от Министерството на вътрешните работи (МВР) на фейсбук страницата си, като цитираха данни от Национално изследване SOVA 5, публикувано в края на месец май от Националния фокусен център по наркотици и наркомании. Над 868 кг хероин са задържани при операции на МВР и Агенция „Митници“ през изминалата година, допълниха от министерството. 

Според проучването хероинът, наричан още "Големият „H“, "кафяво," "Хари", "стаф", "стръв" и други, е от два до три пъти по-силен от морфина и пристрастява още след първите дози. Наркотикът обикновено се среща като бял или кафяв прах и често бива смесван с фентанил, което повишава рискът при употреба.

Смъртта при предозиране настъпва за минути, като се получава от блокирано дишане, а продължителната употреба води до тежки увреждания на вените, сърцето, черния дроб и мозъка.

От МВР посочиха признаци, по които може да се разпознае, че наш близък употребява хероин. Сред тях са постоянно стеснени зеници, дори на тъмно, сънливост и мудни реакции, както и следи от игли по ръцете. Друг признак е рязка загуба на тегло и лоша хигиена, както и социална изолация и промяна в поведението.

Потене, треперене и грипоподобни симптоми са признаци на абстиненция посочиха още от МВР. Тя може да се разпознае още по безсъние и тревожност, болки в мускули и стави, както и повръщане и диария.

Произходът е основно от азиатски страни. Над 85% идват от Афганистан, а годишната печалба по криминалната веригата надхвърля 65 млрд. долара, допълниха от Вътрешното министерство. 

Наркотикът се получава чрез преработка на опиумен мак, обясниха от МВР. Синтезиран е за пръв път през 1874 г. от Чарлз Райт и е бил е продаван легално като лек срещу кашлица и болка, а днес се смята, че е едно от най-пристрастяващите и смъртоносни вещества.

От министерството подчертаха, че няма безопасна доза и единствената защита е наркотикът да не бъде опитан. 

От МВР посочват и, че хероинът е убил Сид Вишъс (Sex Pistols), Филип Сиймур Хофман („Оскар“), Лейн Стейли (Alice in Chains), Джон Белуши („Еми“), Cecilia Gentili (активист, 2024г.) и много други.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

хероин, МВР

Още новини по темата

МВР атакува пункт за технически прегледи заради измами с вредните газове
11 Авг. 2025

Полицията разби наркогрупа в София
09 Авг. 2025

Битката не е срещу пожарите, а за власт и един милиард

09 Авг. 2025

Премиерът ще вкарва изкуствения интелект в МВР
01 Авг. 2025

Трима загинаха при тежка катастрофа край Елин Пелин
26 Юли 2025

Полицай изнудвал бизнесмен с данни от МВР, за да му дава подкупи
15 Юли 2025

"Локалите" нокаутираха държавата
12 Юли 2025

Мъж е в "Пирогов" след спречкване с 14 младежи

08 Юли 2025

Млада майка се оплака от полицейски стрелби и я глобиха
04 Юли 2025

Кабинетът и Радев вече съгласуват нов главен секретар на МВР
20 Юни 2025

МВР променя правилата за охрана заради скандала с ламборгинито
19 Юни 2025

"Локали" атакуваха момче в метрото, за да му вземат скъпи маратонки
19 Юни 2025

МВР още е биещото сърце на държавата
18 Юни 2025

Корпулентен гръб подпира Даниел Митов
13 Юни 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главен прокурор ли е Сарафов или самозванец?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Изстрелът на Пеевски срещу КПК е прицелен в ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар