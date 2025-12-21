Медия без
Властта вади жандармерия и барети по базари, гари, летища, молове

Спецекипи ще има и по магистралите, които ще помагат при проверките на полицията

Днес, 07:00
МВР
МВР вади по улици, базари, молове, гари, летища жандармерия и барети. Това се подразбира от официално съобщение на МВР, което е илюстрирано с вече разположени екипи и тежка техника на ключови места.

"Допълнителни екипи на Дирекция „Жандармерия“ ще помагат на колегите си от СДВР и Областните дирекции на МВР за опазване на обществения ред в дните около предстоящите празници", посочват от МВР. В Главната дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма" (ГД ЖСОБТ) към МВР, която обединява функциите на бившите Специализиран отряд "Борба с тероризма" (СОБТ) и Жандармерията за по-ефективно противодействие, като съобщенията за техните дейности се публикуват на сайта на МВР. 

В София, освен традиционното присъствие в града, са осигурени и още наряди, които да подпомагат силите на реда в района на Централната гара, коледните базари и големите търговски центрове и летището.

Допълнителни екипи има насочени и към други четири големи града – Варна, Бургас, Пловдив и Велико Търново. Те ще работят основно на местата, на които се очаква голямо струпване на хора – тържища, големи търговски и транспортни центрове.

Присъствие на жандармерията ще има и по магистралите. Екипите ще подпомагат колегите си от ОДМВР при извършване на контрол на пътното движение днес и утре. Предвидени са наряди и за предпразничните и празничните дни.

Обичайно покрай празници МВР вади и сили с кучета и дълго оръжие.

