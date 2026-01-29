МВР разследва посегателство върху жп инфраструктурата

Областната дирекция на МВР в Русе издирва мъж във връзка с разследване на извършено посегателство върху железопътната инфраструктура в града. Това съобщи регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева, цитирана от БТА.

Тя поясни, че по случая има предоставени записи от видеонаблюдение в района на жп спирка „Товарна гара“ в града. На кадрите е заснет мъж с неустановена към момента самоличност. Разследващите искат съдействие от гражданите за неговото разпознаване.

Малчева добави, че гражданите, които разполагат с информация за този мъж или неговото местонахождение, могат да се обадят на телефон: 082/ 882 443 във Второ районно управление или в най-близкото районно управление. Анонимността им ще е гарантирана.

За случая областната дирекция на МВР в Русе пусна и официално съобщение и снимката на издирвания мъж. Полицията не казва по какъв точно начин е увредена жп инфраструктурата.

Разследващите органи подчертават обаче, че всяка интервенция по железопътните съоръжения е деяние с висока степен на обществена опасност. Подобни действия не само нанасят сериозни щети, но и застрашават директно сигурността, живота и здравето на гражданите, ползващи тези съоръжения като пътници или на служителите в железопътния транспорт.