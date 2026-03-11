Прокуратурата и МВР още не знаят кога са починали тримата край Околчица

Месец и 10 дни след като гръмна скандалът "Петрохангейт", прокуратурата и МВР още не знаят кога са починали 51-годишният Ивайло Калушев, Николай Златков (22 г.) и 15-годишният Александър Макулев край Околчица. Това стана ясно по време на брифинг с участието на зам.-апелативния прокурор на Апелативна прокуратура-София Наталия Николова, старши комисар Иван Маджаров и зам. -директор на ГДНП, в чийто ресор е отдел „Разследване“, и началника на отдел „Криминална полиция” към ГДНП комисар Ангел Папалезов.

Николова и Маджаров направих изявления за хода на разследването, като не позволиха никакви въпроси. Дадената от тях информация не отговори на много от основните неизвестни в казуса.

Кои ключови неизвестни в "Петрохангейт" остават 147 страници от делото по случая "Петрохан" бяха предоставени на депутатите в Народното събрание. Голяма част от тях вече изтекоха в публичното пространство.

„Разследването се водеше по две направления - за убитите край хижа „Петрохан“ и за тези край „Околчица“, но двете досъдебни производства се обединиха. Причината е, че основната дейност на починалите е извършена в района на хижата, а така ще се осигури и бързина и обективност. Възложени са 4 експертизи на електронни устройства, проведени от криминалисти. Резултатите от тях не променят извода за липса на външни лица и на двете местопроизшествия", обяви прокурор Николова.

"Във връзка с причините за настъпването на смъртта на трите лица в кемпера край Околчица - и при тримата причината е огнестрелно нараняване в областта на главата. При 15-годишното момче е установена входна рана в лявата слепоочна област - след изстрел от упор, при Николай Златков - огнестрелна рана след изстрел от упор в челната област, а при Калушев - огнестрелна рана от упор или полупор - в областта на устната кухина. Предстои назначаване на съдебно психиатрична, психологична, теологична и сексологична експертиза“, съобщи още зам.-апелативният прокурор.

7 още по-неудобни въпроса за "Петрохангейт" Ако има нещо, което свърши пресконференцията на МВР и прокуратурата по случая с шестимата мъртви мъже в хижа "Петрохан" и край Околчица, то е, че много разделеното обществено мнение до момента рязко се обедини за един извод - че с въпросния брифинг институциите не само не

По думите ѝ продължават да се разпитват свидетели и да се назначават експертизи. Включително тройна съдебно-медицинска, за да се установи давността на настъпилата смърт на тримата в кемпера. Николова посочи, че се разследва и дейността на НПО - НАКЗТ. „Вдигната е банковата тайна за 44 сметки и се чака информация за движението на средствата по тях, проверяват се пет физически и седем юридически лица. Установено е, че длъжностни лица са правили дарения на НПО-то и членовете му. За 4 години са дарени близо 300 000 лева. Дарявани са не само пари, но и дрон, 251 000 лева е най-голямата сума, преведена по сметката на един от убитите - Ивайло Иванов“, допълни прокурорът.

Николова съобщи, че е извършена проверка на училище "Космос", в което е учило 15-годишното момче, убито край Околчица. Установена е липса на контрол на образователния процес от РУО и директора. „Има наличие на пропуски и некоректно изготвени документи. Възложена е проверка на ГДНП за допълнителни сведения за установяване дали има данни за извършено престъпление“, обяви тя. Прокурорът уточни, че предстоят още огледи на хижата край Петрохан.

Заместник директорът на ГДНП Иван Маджаров обяви, че е извършен допълнителен оглед на кемпера на Калушев, била е иззета информация от паметта и системата за сигурност на автомобила. По думите му са назначени още 29 експертизи. „Извършени са общо 12 огледа на веществени доказателства от хижата. Разпитани са свидетели. Смъртта на кучетата е настъпила от задушаване с въглероден оксид и от шока от раните от пожара“, обобщи той.

Маджаров разкри какво са показали експертните заключения за смъртта на тримата край Околчица. „15-годишното момче и Николай Златков са загинали от огнестрелно нараняване в главния мозък. Уврежданията на черепа са получени от налягането след изстрела от пистолет с голям калибър. Причината за смъртта на Калушев също е огнестрелно нараняване в главния мозък, смъртта е настъпила почти моментално и е била неизбежна“, заяви полицейският началник. При 15-годишното момче изтрелът е от упор, също от упор е изтрелът, убил Николай Златков. При Ивайло Калушев смъртта е настъпила след изстрел от непълен упор с входна рана в областта на устната кухина.

Държавата си къса опашката в "Петрохангейт" Сигурно множество полицейски директори, шефове на специални служби, държавни ръководители, политически лидери, настоящи и бивши министри, отговорни чиновници потриват доволно ръце, че вече никой не може да каже какво точно се е случило в хижата край Петрохан и в кемпера

От думите на прокурор Николова стана ясно, че хижа "Петрохан" ще остане затворена за външни лица, докато не се стопи снегът, за да може да се направи пълен оглед.

Прокурорката обяви и, че е назначена психиатрично-сексологично-теологична експертиза, която да даде отговор на много въпроси за поведението на 6-мата, начина им на живот, отношенията между тях, както и "яснота евентуално за мотивите за извършените престъпления".

Мистерията около смъртта на тримата край Околчица и особено кога точно е настъпила тя, се задълбочи. И до момента не става ясно как те са тръгнали натам на 1 февруари, как телата са намерени на 8 февруари, как първите данни бяха, че смъртта им е настъпила около 36 часа преди откриването им, което би означавало евентуално към 5-и, 6-и февруари. После бе обявено, че е назначена повторна и допълнителна експертиза, ама от нея нямало резултати.

Майката на загиналия Николай Златков Ралица Асенова, както и родителите на Иво Калушев и Александър Макулев организират протест "Искаме фактите" в петък в 17.30 ч. пред Съдебната палата. След като майката на Златков обяви протеста във "Фейсбук", профилът ѝ бе блокиран.

Миналия петък прокуратурата съобщи, че освобождава телата на Николай, Калушев и Алекс, но роднините им настояват да се направят нови експертизи. Ралица Асенова твърди, че от 18 февруари насам прокуратурата не е извършила нищо допълнително по разследването.