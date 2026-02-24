Прокуратурата търси помощ от САЩ и Европол за разследването "Петрохан"

Софийската окръжна прокуратура е поискала помощ за разследването по случая "Петрохан" от "американска партньорска служба" и Европол. Това съобщи държавното обвинение днес.

Целта на наблюдаващият прокурор била "всестранно и пълно изясняване на обективната истина по случая". В писмото до САЩ (вероятно до ФБР, прокуратурата не уточнява) се посочва, че при извършените до момента действия по разследването като веществени доказателства са приобщени различни видове електронни устройства, в които е възможно да се съхранява информация, важна за разследването. Затова е поискано съдействие и за допълнителен технически анализ на други иззети веществени доказателства - телефони, компютри и др.

Към настоящия момент устройствата са предоставени за експертиза в Националния институт по криминалистика (НИК) към МВР. Искането до американската партньорска служба е свързано с необходимостта от експертна помощ за установяване цялата информация, която е възможно да се съхранява в иззетите електронни устройства.

Преди време прокуратурата разчиташе на ФБР и да получи достъп до телефона на застреляния Алексей Петров. От убийството му обаче това лято ще станат 3 години, а разследващите не са дали знак за някакъв прогрес по делото, нито е известно дали телефонът му е бил "разпечатан".

През Евроджъст (това е органът на ЕС за съдебно сътрудничество) по случая "Петрохан" се търси експертна помощ от Европол при изготвянето на анализ и експертизи за изясняване на дейността на шестимата пострадалите българи на територията на Мексико. Българските власти очакват така да се сдобият с информация за пребиваването им в страната, притежавани от тях недвижими имоти, превозни средства, адресни и евентуално криминалистични регистрации, както и всяка друга информация, която би имала връзка с разследването в България.