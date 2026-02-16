МВР: В "Петрохан" са открити много гилзи и куршуми, но не са от стрелба

МВР излезе с интригуващо официално обяснение защо вътре в хижата край Петрохан, до която бяха открити труповете на първите трима мъже - Пламен, Дечо и Ивайло, е имало множество гилзи.

За наличието им първи разказа кметът на село Гинци Георги Тодоров пред Нова тв още на 3-ти февруари сутринта, а после се появиха и в публикувани на няколко места части от показанията на Деян Илиев - Мексиканеца, който се оказа, че първи е открил телата и че всъщност именно той се е обадил на тел.112.

13 дни след кметските изявления и три дни след като станаха ясни твърденията на Мексиканеца, МВР най-сетне призна, че в хижата е имало множество гилзи и намери обяснение за това.

"Във връзка с множество запитвания от медии уточняваме: По време на огледа на хижа Петрохан са установени множество гилзи в различни помещения, като същите са били деформирани, с разкъсани корпуси и липсващи капсул-възпламенители. При огледа са установени също и куршуми, върху които не се наблюдават следи от нарези и полета на цев на оръжие, през което да са били изстреляни", посочват в съобщение от вътрешното министерство.

Оттам твърдят, че "според експерти по балистика в Научния институт по криминалистика, тези данни дават основание да се направи заключението, че намерените гилзи и куршуми не са били изстреляни от огнестрелно оръжие."

Експертите уточняват още, че "ако патроните не са поставени и заредени в оръжие и са подложени на термично въздействие /напр. при пожар/ - при достатъчно висока температура барутът вътре в гилзата може да се самовъзпламени. Тогава:

- Барутът изгаря бързо.

- Налягането в гилзата нараства.

- Гилзата се разкъсва и/или куршумът се отделя".

"Тъй като няма цев, която да насочи и задържи налягането, куршумът обикновено не развива скорост, сравнима с тази при изстрел от оръжие. Частите (куршум или фрагменти от гилзата) могат да се разлетят на кратко разстояние, но с по-ниска енергия от нормален изстрел", обяснява още МВР.

Кметът Тодоров съобщи за множеството гилзи, докато разказваше, че е бил поемно лице. "Събрахме се, влязохме и какво да видим: пред входа на хижата трима застреляни - легнали, наредени един до друг. Разпознах ги, понеже няколко пъти съм имал среща с тия хижари ли са, рейнджъри ли са. Разпознах двама-трима, а повече хора дали е имало, не се знае. Вътре са намерили много оръжие, гилзи. У самите убити се намериха три пистолета и една карабина, под единия беше - американски тип, не знам каква марка", разказа той тогава пред Нова тв. След това Тодоров спря да говори изобщо.

В изтеклите части от показанията на Деян Илиев пък той твърди, че е видял в хижата "много гилзи като на филм с престрелка". "Гилзите бяха с дължина 3–4 сантиметра, дебелина около 7–8 милиметра и бяха разпръснати навсякъде по земята. Според мен гилзите не бяха от патрони за пистолет, а по-дълги, със сигурност – по-дебели", казва свидетелят. Според Нова тв Деян Илиев и неговата мексиканска жена Лола са напуснали страната.