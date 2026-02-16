МВР претърси къщата на Калушев в Странджа

Къщата на Ивайло Калушев в странджанското село Българи беше претърсена 16 дни след откриването на първите три тела край хижа „Петрохан".

Оперативните действия започнаха около 11:00 часа. На място бяха служители на ОДМВР – Бургас, началникът на РУ – Царево и екип от разследващи от София. Районът около имота беше отцепен, а в сградата беше извършен оглед. На място има много полиция и специализирани автомобили.

В тази къща между 27-и и 31-и януари са били Калушев, Николай, Сашо и непълнолетно момиче от столицата

Селото е на 10 км. от турската граница. Къщата е разположена в южната част на населеното място, в покрайнините.

С помощта на ключарски услуги, двайсетина криминалисти от Бургас и Царево влязоха в имота. Информацията е оскъдна, като е обявено, че криминалистите са претърсвали въпросния имот за вещи и документи.

Иззето е било устройството, на което се съхраняват записите от видеокамерите. Информацията е, че има близо 10 такива в имота, разказва БНР.

По информация на съседи от близо няколко години Ивайло Калушев е идвал тук с високопроходими автомобили. Заедно с него са идвали и други хора – мъже и жени. Имотът е придобит през 2022 г. По данни на съседите предишният собственик е бил руснак.