През 2022 г. агенти на ДАНС под прикритие са се срещали с НПО от "Петрохангейт"

ДАНС е разследвала „Национална агенция за контрол на защитените територии“ (НАКЗТ), собственост на убитите в Петрохан и край Околчица, за различни нарушения още през 2022 г. Нейни агенти под прикритие са присъствали на срещи на тази НПО с Районната дирекция по горите-София.

Сигналите срещу НПО не са само за манипулиране и сексуални посегателства срещу непълнолетни деца, но и за агресивно поведение и отказ да се изпълнят разпорежданията на различни институции. Към НАКЗТ редовно е изтичала информация от различни уж контролиращи органи, а в един от случаите даже чиновник, който трябва да упражнява надзор, съветва членовете ѝ как да заобиколят закона.

През 2022 г. ГДБОП прекратява разследването по сигнала на 15-годишния Валери за сексуално посегателство, защото момчето не може да осигури втори, независим свидетел на твърденията си. Чак когато баща на друго момче потвърждава информацията, през януари 2025 г. преписката е изпратена на прокуратурата с установени достатъчно данни за “извършени сексуални или блудствени действия от Ивайло Калушев, относими към Глава Втора, Раздел VIII от Наказателния кодекс.” Държавното обвинение обаче и до този момент не е направило нищо.

Опровергават се и твърденията на МВР,

че няма сигнали и преписки за НПО на Калушев. Това става ясно от секретната справка на ДАНС, предоставена на парламента, която бе публикувана от BIRD.bg.

Разследването на ДАНС официално започва през 2024 г., макар че нейни служители са участвали под прикритие при проверки на НАКЗТ още през 2022 г. Поводът за разследването е сигнал от Валентина и Красимир Попови за притесненията им за техния внук Леон, който пребивава изолиран от родителите си в хижа "Петрохан". Въпреки че двамата изтеглят сигнала под натиск от дъщеря си, ДАНС започва проверка на НПО. Основателят на НАКЗТ Ивайло Калушев обаче е получил информация за подадения сигнал, макар че не е ясно от кого.

ДАНС установява редица нередности около НПО.

Така например веднага, след като сключва договор с министерството на околната среда и водите (МОСВ) през 2022 г., НАКЗТ огражда около 20 дка защитени територии от „Натура 2000“ и част от държавния горски фонд в района на хижа „Петрохан“ в нарушение на закона. Впоследствие започва дейност по „охрана“ на територията около хижата и възпрепятства преминаването на туристи, отправили се към връх Тодорини кукли.

Експерти от държавни ведомства и представители на други неправителствени организации, сред които ръководители на различни структурни звена на МОСВ, бившият изп.директор на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) Александър Дунчев, сдружение „Балканка“, Българско дружество за защита на птиците, Световен фонд за дивата природа (WWF) - България и други, са единодушни в становищата си за недопустимостта и незаконността на действията на НАКЗТ. По оценка на Стоян Бешков от Природонаучен музей – БАН, въпросната НПО наподобява „паравоенна формация на ключов проход, контролираща голяма територия“.

Заради закононарушението е извършена проверка от РИОСВ-София и Регионална дирекция по горите (РДГ) - София, в присъствието на представители на неправителствената организация, които потвърждават, че хижа „Петрохан“ е собственост на член на организацията (Ивайло Калушев) и служи като „база за обучение на планински патрули и рейнджъри“ към НАКЗТ. В поземлен имот в периметър 15 до 70 м около сградата незаконно е изградено електропастирно съоръжение на височина до 1,2 м. За нарушенията са съставени констативни протоколи и са дадени предписания за премахване на огражденията на държавната горска територия.

Няколко дни след проверката председателят на УС на НАКЗТ Ивайло Иванов провежда среща с директора на РДГ-София, за да го уведоми, че НАКЗТ ще обучава рейнджъри и е в много добри отношения с ръководство на МОСВ (по времето на министър Борислав Сандов), като подпомага дейността на Гранична полиция на МВР посредством дронове, с които сдружението разполага. Иванов е поискал нова отсрочка за премахване на електропастирното съоръжение и съвет за избягване на разпореждането. В края на дадения в предписанието на РДГ-София срок за демонтиране на преграждението, Ивайло Иванов отново посещава директора на РДГ-София и го уведомява, че е провел среща в ИАГ, в рамките на която

е бил посъветван да регистрира пчелин на заградената територия,

което би му дало възможност да не премахва електропастира. В тази връзка Иванов е поискал да не се налага санкция на НАКЗТ за времето до приключване на процедурата по издаване на разрешение за регистриране на постоянен пчелин.

През първата половина на септември 2022 г. Иванов посещава директора на ИАГ и го уведомява за получен отказ от Северозападно държавно предприятие при Министерство на земеделието за поставяне на пчелин. Едновременно с това обаче от НАКЗТ са предприели и действия за узаконяване на електропастирното съоръжение и за учредяване на право на ползване на имоти от държавния горски фонд, за което са подали заявление в ТП ДГС-Годеч.

При последваща проверка (октомври 2022 г.) от РДГ-София,

в която легендирано участват и служители на ДАНС,

се установява, че организацията продължава да нарушава закона с ограждането на държавна територия, и отново е съставен констативен протокол.

По време на проверката, представители на НАКЗТ демонстрират арогантност и категоричен отказ да освободят държавната горска територия, която са преградили с вериги, катинари и електропастир и наблюдават с охранителни камери. Постоянният „охранител“ на хижата Пламен Статев, заявява, че работи към НАКЗТ и обитава постоянно сградата, срещу което получава заплащане. Познава отдавна председателя на УС на организацията Ивайло Иванов, когото нарича „командир“. Посочва, че е живял около 10 години в чужбина - предимно в Мексико, Нова Зеландия и Австралия, където се е издържал основно като доброволец към НПО по опазване на природата. По негови думи, обект „Петрохан“ се посещава от около 20 души доброволци, изпълняващи различни дейности, свързани с организацията, които преминават обучение за охраняване на защитени зони. Организацията разполага с дронове DGI, автомобили марка "Тойота", АТВ и електрически шейни.

След тези сблъсъци,

по неизвестни причини, активността на държавните органи секва,

а територията на хижата си остава оградена.

Интересът се подновява две години по-късно със сигнала на семейство Попови. На 19.06.2024 г., след сигнал за пребиваването и на други деца, освен Лено, в хижата, е извършена съвместна проверка от Агенция за социално подпомагане, РУ на МВР-Годеч и ОДМВР-София област. Установени са две деца - Александър Макулев, ученик в частно училище „Космос“, с. Осоица, като по данни от оперативен източник неговите родители разполагат със скромни финансови възможности и вероятно биха били затруднени да плащат такси за обучение в частно училище; и А. С., придружаван от по-големия си брат, Николай Златков, който е в лагера на Ивайло Калушев от 2014 г. Децата са в хижата със съгласието на родителите си и Ивайло Калушев разполага с подписани от тях пълномощни за извеждането им от страната. Ивайло Иванов е заявил, че хижата се ползва като база на организацията и там се обучават деца за младши рейнджъри, със съгласието на родителите им, и се осъществява обмен с партньорски лагери извън страната.

В средата на 2024 г. в ДАНС е получена информация от близък до Ивайло Калушев, според когото, преди няколко години, на територията на Мексико, Валери Андреев, който тогава е бил дете, е бил експлоатиран сексуално от Калушев. Андреев е бил изпратен в базата на Калушев в Мексико със знанието и съгласието на родителите си, които смятали, че е обучаван на пещерно дело, подводна фотография и др.

В своите кръгове Ивайло Калушев е считан за духовен водач и гуру, на когото са поверявани деца за обучение, някои от които считани за „проблемни“. Базата е от затворен тип, с камери за наблюдение, датчици, висока и солидна ограда с бодлива тел и специален пропускателен режим. Разполага със скъпи мотоциклети, автомобили и джетове за подводно гмуркане, както и компютърно оборудване от висок клас, фотоапарати, дронове и елитно оборудване за подводни снимки и пещернячество.

След известно време Андреев потвърждава, че е многократно сексуално експлоатиран от Калушев. Родителите му са с много добри финансови възможности, от които Калушев е успял да получи над 1 милион лева в периода 2010-2017 г. под предлог, че са необходими за грижите за детето. В разговорите си с родителите той изисквал да му бъдат изпращани финансови средства за храна, закупуване на велосипед, скутер, за шофьорски курсове и др.

В даден момент, под предлог, че Валери Андреев е демонстрирал недобро поведение, е бил поставен в

неколкомесечна изолация в затворено помещение с оскъдно количество храна.

По време на наказанието, Калушев е убедил детето да поиска 50 000 евро от родителите си, на които да обясни, че има нужда от автомобил, тъй като вече е на подходящата за това възраст. Родителите на Валери Андреев изпълнявали безпрекословно всички желания на Калушев.

По неизвестни причини, преди около две години,

Калушев и групата му бързо (в рамките на един следобед) напускат Мексико,

след което се установяват в България, където той притежава или е притежавал имоти в района на Петрохан, с. Българи (общ. Царево, обл. Бургас), столичния кв. Симеоново и др.

"През годините Калушев подменял малолетните и непълнолетните си сексуални обекти (момчета), вероятно поради факта, че след като навършели 17-18-годишна възраст, губел интерес към тях. Един от фаворитите му е бил Николай Златков," пише ДАНС.

След окончателното си завръщане в България Валери Андреев е бил убеден да разкаже за случилото се в Мексико на служител от Дирекция „Киберпрестъпност“ на ГДБОП-МВР. Той казва, че не му е известно дали са го заснемали, докато с него са извършвани сексуални действия от Калушев, не е виждал камери в помещенията, в които това се е случвало, но не изключва тази възможност. След като се е запознал с казуса, служителят от звеното

поискал да бъде осигурен поне още един свидетел, което обаче Андреев не е успял да изпълни.

През декември 2024 г. след среща на агенти на ДАНС с Дирекция „Киберпрестъпност“ ГДБОП – МВР, на която се обменя информация по случая, в ГДБОП е открита преписка. Проведена е втора среща с Андреев, на която е коментирано той да даде показания пред следовател и да се включи като свидетел при евентуален съдебен процес. Поради лични съображения, породени от преживяното, Валери Андреев отказва да свидетелства.

От Дирекция „Киберпрестъпност“ се опитват да установят и други свидетели, но не откриват такива. Поради липса на категорични данни, че действията на Ивайло Калушев се преплитат с тяхната линия на работа, преписката е прекратена.

През втората половина на декември 2024 г. служители на ДАНС се срещат със С. С., който изказва притеснението си, че синът му А. пребивава целогодишно в хижа „Петрохан“ при Ивайло Калушев. Записан е в частното училище „Космос“, но не посещава учебните занятия. С. акцентира, че откакто синът му пребивава в лагера на Калушев, има драстична промяна в поведението му и отношенията помежду им са се влошили. Същото се случило и с Николай Златков, когато той започва да живее с Калушев в Мексико.

В Мексико Ивайло Калушев регистрира фирма и прави училище за подводни гмуркания за хора с финансови възможности. Създава филм за това, след което започва по форуми да „омайва“ американци и канадци, които му превеждат дарения от 400 до 1000 долара, пише ДАНС.

С. С. смята, че Ивайло Калушев е организирал секта, обект на която са малолетни деца – „няма отиване и връщане, децата живеят там постоянно, откъснати от училище, семейство и приятели.“ Той потвърждава, че знае за извършвани сексуални действия от Ивайло Калушев спрямо малолетни деца, намиращи се в хижа Петрохан, както и по време на престоя в чужбина. Водил е комуникация и с Валери Андреев, който му е споделил за преживяното в Мексико.

От придобитата информация прави впечатление, че всички деца са отписани от държавни училища и са записани в частното „Космос“, което е партньор на НАКЗТ, но реално не посещават учебни занятия.

Налице са данни за евентуално извършени сексуални или блудствени действия от Ивайло Калушев, относими към Глава Втора, Раздел VIII от Наказателния кодекс, заключава ДАНС. И изпраща материалите на прокуратурата.