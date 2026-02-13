МВР призна, че е имало съвместни обучения с НПО от "Петрохангейт"

МВР е провело поне едно съвместно учение с неправителствената организация „Национална агенция за контрол на защитените територии“ (НАКЗТ) от "Петрохангейт". Това е станало на територията на ОДМВР-Монтана, съобщи МВР.

Обучението е проведено на 3 май 2023 г. и целта му е била повишаване на професионалната подготовка на служителите от сектор „Специални тактически действия“ на дирекцията, „съвместно със служители на НАКЗТ“ (според текста на писмо до областния управител за провеждането му, подписано на 28 април 2023 г.). Съгласно месечния план на занятията по тактическа подготовка със Сектор СТД при ОДМВР-Монтана през месец май 2023 г., темата на занятието е: „Движение по стълбища. Заемане на изходно положение. Контрол – видове. Излизане от прикритие – отляво/ отдясно. Действие при възникване на заплаха. Избор на позиция на стълбищата/ етажна площадка.“ Планът е утвърден на 25 април 2023 г.

Обучението е проведено в изоставената сграда на т.нар. „Хирургичен блок“ в гр. Монтана, като е направен контакт с представители на НАКЗТ за предоставяне на AIRSOFT оборудване. Оборудването е предоставено от Ивайло Калушев, Ивайло Иванов и Николай Златков. Тримата са сред шестте жертви в хижа "Петрохан" и край Околчица.

Други документи, свързани с проведени съвместни обучения с НАКЗТ, не са намерени в ОДМВР-Монтана. Продължава и проверката на Дирекция „Инспекторат“ на всички данни и сигнали, постъпили в МВР по случая „Петрохан“ и дейността на неправителствената организация, както и на работата по тях, извършена от компетентните структури на МВР.

За съвместните учения между МВР и НАКЗТ се разбра от изявление на "Да, България".

"Много хора се чудят защо се крие вътрешният министър, както и главният секретар по случая "Петрохан". Крият се, защото трябва да покажат една много интересна информация, според която през 2025-а година въпросната група е имала съвместно тактически учения с полицейски подразделения в Монтана на местен полигон", каза съпредседателят на ДБ Ивайло Мирчев пред журналисти.

Защо МВЕ крие, че е имало общи учения между групата от Петрохан и структурата в Монтана? pic.twitter.com/zUtd5sVjrh — Да, България! (@BulgariaDA) 13 февруари 2026 г.

По думите му през април и май 2025 г. организацията в бившата хижа "Петрохан" е имала съвместни тактически учения с полицейските подразделения, а през септември същата година полицията в Монтана е използвала дрон на организацията за извършване на полицейски действия.

Според Мирчев организацията е работила тясно с полицията, а ученията са се провели, докато вътрешен министър е Даниел Митов от ГЕРБ.

"Кое обаче е по-интересното? Главният секретар Мирослав Рашков изисква информация от МВР - Монтана за това дали е имало някакви съвместни действия с въпросната група. Отговор има, но пълната информация не е показана на обществото", допълни Мирчев.

От ПП-ДБ обсъждат да предложат да има и временна комисия в Народното събрание по случая "Петрохан".

Ни чул, ни видял

Депутатът от ДПС-НН Калин Стоянов, шеф на ГДБОП по времето, в което преписката за ставащото в хижата "Петрохан" е била заведена, каза, че не е знаел нищо за това и веднага атакува ПП-ДБ по въпроса. "Става въпрос за някакъв сигнал, който евентуално е бил подаден към ГДБОП през 2022 г. Дали има или няма такъв сигнал е лесно проверимо - как е разпределен, кой е работил по него. Нямам представа дали има такъв сигнал. Тук сме в ситуация, в която крадецът вика "Дръжте крадеца!". По тези въпроси трябва да говори г-н Бойко Рашков (МВР министър към този момент), който по това време е раздал значително количество оръжия на тази група," каза той. Той нападна Рашков и за закриването на Районното полицейско управление в Годеч. "Къде е г-н Сандов, къде е Надежда Йорданова, Денков, къде е Терзиев? Трябва да се разследват всички НПО, свързани с ПП-ДБ и най-вече с представителите на Сорос в България", атакува Стоянов.

"Калин Стоянов, се появи и каза, че докато е бил шеф на ГДБОП не е знаел, че има сигнал по отношение на "Петрохан". Това е шокиращо. Това заяви пред журналисти в парламента съпредседателят на "Да, България" и депутат от ПГ на ПП-ДБ Ивайло Мирчев почти веднага след обвиненията на бившият МВР-шеф и настоящ депутат на Пеевски.

"Още по-шокиращо е, че всички други са знаели, включително хората от "Петрохан", и това става ясно от думите на свидетели. Как е възможно да знаят деца, хора от организацията, а шефът на ГДБОП да не знае? Това е огромен провал за шефа на ГДБОП, ако е истина", заяви съпредседателят на "Да, България", цитиран от БГНЕС и допълни, че ако Калин Стоянов беше искрен, неговата политическа сила нямаше да гласува срещу това цялата класифицирана информация да бъде разсекретена.