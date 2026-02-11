Не са открити други НПО в охраната на горите след Петрохан

Държавните горски предприятия и Изпълнителната агенция по горите нямат сключени споразумения с неправителствени организации по отношение на контролната си дейност, съобщиха от Министерството на земеделието и храните пред БТА във връзка с дейността на сдружение „Национална агенция за контрол на защитените територии“, свързано с хората от случая "Петрохан". Сдружението е имало договор с екоминистерството, като според екоминистъра един от неговите представители е бил въоръжен в сградата на ведомството.

Няма установена практика регионалните горски структури и държавните предприятия да ползват неправителствени организации или доброволчески формирования при изпълнение на основните си законови функции по опазване и контрол на горските територии, заявяват от министерството. Има 130 горски и 30 ловни стопанства, а горските служители са 2676 души. Има достатъчно персонал за изпълнение на възложените със закон дейности, уточняват от ведомството.

Въпреки че уж се занимава с опазване на горите, сдружението не е подало нито един сигнал до държавното горско стопанство в Годеч. Сигнали за незаконна сеч в района на хижа „Петрохан“ не са постъпвали в периода от 2018 г. досега. От МЗХ допълват, че районът не е с концентрация на незаконна сеч.

На 15 април 2022 г. е постъпил сигнал от сдружение „Балканка“ за ограничен достъп до горски територии в района на хижа „Петрохан“, отбелязват от МЗХ. След извършени проверки е установено неправомерно поставяне на електропастир, за което са издадени предписания и е съставен акт за административно нарушение. При последваща проверка на 9 ноември 2022 г. е констатирано, че предписанията са изпълнени, като заграждението е разположено единствено около частен имот, в който се намира хижата и е регистриран животновъден обект - пчелин.

Междувременно от МВР обясниха пред Нова телевизия защо има разминаване в метаданните на част от файловете, които бяха разпространени от полицията с видео от камера пред хижата. „В съдържанието на видеоматериала на второто видео е добавен текст под формата на субтитри за по-пълна яснота на записания звук, което е довело до промяна в оригиналните метаданни при презаписването на файла. Оригиналният запис с оригиналните метаданни и без субтитрите е обект на експертизи и се съхранява по съответния законов ред”, обясняват от ведомството.