Яни Макулев: Не, Иво Калушев не е убиец

Версията за секта и педофилия не е истина, твърди бащата на 15-годишното момче, което изчезна със собственика на хижата

Днес, 16:02
Яни Макулев, баща на изчезналия Александър
Бащата на 15-годишния Александър, който изчезна заедно с Иво Калушев, собственика на хижа "Петрохан", и 22-годишния Николай Златков, заяви днес пред "Дарик", че е изключено Иво Калушев да е убил тримата си приятели, чиито тела бяха намерени на 2 февруари в хижата. Яни Макулев отново каза, че познава Калушев от 35 години. Той отрече полицейските версии, че става дума за секта и педофилия. Макулев не се е чувал със сина си от 29 януари. 

"Днес съм много по-спокоен. Вчера след първото ми интервю – телефонът ми почервеня. Общественият интерес е голям. На този етап нямам контакт с Иво Калушев или сина ми. Индикации от гледна точка на факти – нямам. Разполагам само с вътрешния си усет на баща, родител и спортист. Това ми е вътрешното усещане на мен и на цялото ми семейство“, заяви Яни Макулев днес пред "Дарик" . 

„ Не ми се иска да коментирам в ефир историята как и защо сме изпратили сина ми с Калушев. Това е решение на семейството, което не бих искал да коментирам. Познавам Иво Калушев и познавах загиналите, които ми бяха приятели, знам с какви морални устои бяха тези хора. Синът ни ще бъде възпитан в много други дисциплини при Ивайло Калушев, които не се преподават в нормалните училища. Той там получава познание за природата и духовните практики, медитация“, обяснява Макулев.

„В това положение, в което бе той, нямаше как да се справим ние от гледна точка на време и финанси. Бих могъл и съм дал на детето си достатъчно. Имам дъщеря и по-голям син. Много хора знаят как съм си възпитал децата и знаят за какво става въпрос. В този конкретен случай съм преценил, че това е правилното за него. Не съм разочарован от детето си, напротив – много съм горд и доволен“, разказа Макулев. 

„Всичко това, което се тиражира за секти, наркотици и педофили, са безпочвени твърдения. В момента властите се опитват да злепоставят Иво и тази организация поради някакви причини, които аз не знам. Моите лични впечатления са такива, че гарантирам, че нищо от това не е вярно. Тези хора не могат и да си помислят за такъв тип поведенчески модели. Властите могат да си тиражират всичко. Аз искам да кажа какво мисля по въпроса като човек от първо лице, единствено число, който ги познава наистина. Аз тези хора не съм ги видял нито един път ядосани или да псуват. Нито един път. Във всяка ситуация. Това са хора с висок морален компас. Иво специално е човек, който трудно бих могъл да облека в думи. Той е изключително интелигентен, последователен, прецизен – човек, който се раздава. От него съм виждал само добро“, твърди Макулев.

Той постави под сериозно съмнение думите на кмета на село Гинци, че като отишъл в хижата след стрелбата, видял как там има много разпиляни оръжия. Макулев твърди, че живущите в хижата не са имали бойни оръжия, имали са копия на автоматични оръжия, но са били въздушни. Той е убеден, че тримата издирвани не са били в хижата по време на убийствата. 
„Като всичко приключи, ще открия хората, които обвиняват сина ми в убийството, и ще заведа дело срещу всички. В полицията ми зададоха въпроса дали не мисля, че Иво е превъртял и ги е застрелял. Не, не мисля!“, заяви Макулев.

„Доста дълъг бе разпитът в полицията. Разпитваха ме трима човека поотделно във вторник. Предпочитам да не коментирам разпита, това са неща, които трябва да останат в МВР. Не знам на какъв етап са в разследването. Когато МВР излезе с официална позиция и данни по случая, тогава може би ще имаме данни по случая. Ивайло Калушев познава децата ми от бебета, дъщеря ми тази година става на 25 години и той я познава от бебе. Според мен будизмът е важен за Калушев. Бяха важни за него доста тези неща. Имал съм интерес и аз към будизма. Дали синът ми е будист – какво променя в ситуацията? Според мен будизмът не трябва да бъде намесван в темата, това е друг аспект на нещата. Не би трябвало религията да бъде намесвана“, настоя Макулев. 

„Съмнявам се, че нещо се е случило. Нашето усещане е, че всички са живи и здрави. Предполагам, че се изчаква да се балансират обществените настроения. Не ме притеснява общественото мнение. Аз имам право на мое мнение и общественото въобще не ме интересува. Взел съм си решение и си стоя зад думите“

„В една ситуация има ли значение дали ще изпаднете в паника или ще запазите спокойствие? По-добре е да запазиш спокойствие, за да вземаш правилни решения, защото паниката променя формите на възприятията.  Прочетох СМС-а на Ивайло Калушев, може вътре да има скрито послание – предпочитам аз да не разчитам това послание. Абсолютно изключвам тезата за предсмъртно писмо. Не вярвам, че държавата ще подходи съвестно по случая, знаете много добре защо. Вероятността това да се потули е голяма, затова искат да извадят Иво и децата виновни, но няма да се получи“, заяви Макулев. 

