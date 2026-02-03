Версиите за смъртта на тримата мъже край Петрохан - мафия, секта, Мексико, екология

Скрийншот видео Нова тв Шефът на областната дирекция на МВР-София Тихомир Цонев обяснява, че не могат да кажат много. Вдясно от него е шефът на националната полиция Захари Васков

Мафиотско убийство, ритуално самоубийство, мексиканска следа, ековръзка, педофилска мрежа, сектанство, отмъщение на дървената мафия... Това са само част от лансираните версии за мистериозната смърт на тримата мъже, чиито трупове бяха открити с огнестрелни рани в главата в хижа "Петрохан". Мистерията се заплете още повече, след като полицията даде два брифинга, на които нито потвърди, нито отрече версиите.

Убитите в хижа "Петрохан" са били от паравоенна дружинка Тримата убити край бившата хижа "Петрохан" са били част от нещо като паравоенна дружинка, която е живеела в сградата, притежавала е много оръжие и не е позволявала на никой да се приближи. Това стана ясно от разказ на кмета на намиращото се на 15 км село Гинци - Георги Тодоров.

От обясненията на МВР излезе, че мъжете не са криминално проявени и не са създавали проблеми, но в хижата е имало много законно оръжие, те са живеели изолирано, като става въпрос за "затворена общност с елементи на секта". Проверява се дали случилото се има връзка с непълнолетни лица, но пък нямало постъпили сигнали за някаква нерегламентирана дейност на неправителствената организация, част от които са били мъжете. Издирват се няколко лица, но не можело да се каже дали има задържани лица.

Според Би Ти Ви трите жертви, открити в хижата „Петрохан“, са приятели и живеят почти целогодишно там. Те са Дечо В. на 45 г., Ивайло И. на 49 г. и Пламен Ст. на 51 г. Обитават хижата от няколко години и са планинари и пещерняци.

Ивайло бил основният наемател. Сградата обаче не е негова, а на друг техен познат, който отново се казва Ивайло. За него се знае, че дълги години е живял и в чужбина. Неговата майка преди 3-4 дни е получила съобщение, че синът ѝ няма да е сред живите. Оттогава нямала връзка с него. Затова и едно от предположенията на разследващите вчера било, че той ще бъде едната от жертвите, тъй като и той прекарвал не малко време в хижата и планината. Той обаче не е сред трите жертви.

Жертвите са част от първата Българска рейнджърска служба. Тя съществува от 2020 г. под името Национална агенция за контрол на защитените територии (НАКЗТ). Създадена е като сдружение в обществена полза по модел на утвърдени световни рейнджърски структури. Организацията е пълноправен член на EUROPARC Federation и на Световната и Европейската рейнджърски федерации (IRF и ERF) и от 2022 г. има споразумение с Министерството на околната среда и водите за сътрудничество в областта на контрола и опазването на защитените територии в България.

Агенцията работи в тясна връзка с европейски и чуждестранни институции и организации и притежава първата по рода си напълно оборудвана високопланинска база за обучение на рейнджъри в местността Петрохан, Западна Стара планина. Според отчетите на организацията за неколкогодишното й съществуване са постигнати значителни успехи по опазването на Защитена зона "Западна Стара планина и Предбалкан", като в районите на действие на планинските патрули и рейнджърите от базата проблемите с бракониерство, незаконен дърводобив и груби нарушения на природозащитните мерки са сведени на практика до нула.

През 2022 г. НАКЗТ стартира за първи път в България пилотен проект за въздушно наблюдение в защитени територии посредством високоспециализирани дронове от последно поколение, позволяващи автономно инфрачервено и оптично наблюдение от стационарни и мобилни командни центрове на обширни райони от голяма височина. От базата на агенцията на Петрохан към септември 2022 г. се осъществява ежедневно въздушно наблюдение на район с площ от 700 кв. км.

Покрай организацията се появи и името на бившия екоминистър Борислав Сандов, при когото е подписано споразумението за сътрудничество на МОСВ с асоциацията. Публикувано бе и копие на подписания от двете страни документ.

"Няма сключен договор, а рамково споразумение, което не създава права и задължение нито за МОСВ, нито за организацията. Това е НПО и такъв тип има много в България и света. А това споразумение си го представете като стискане на ръце пред камери, че ще пазим заедно природата - лист хартия, и е с атрибутите на рамково споразумение, но не създава права и няма финансов ангажимент", обясни Сандов пред БНР. Той отрече, че е познавала членовете на асоциацията преди да се подпише споразумение за опазване на защитените територии.

"Това, което ме подтикна за споразумението, е, че те са единствената организация от България, която е член на "Юропарк" както и на Европейската рейнджърска организация. В България рейнджъри са служителите на националните паркове и те се борят с бракониерство", коментира Сандов.

"Много е ключово, има убийство на трима души и те са представени като страната, направила деянието, а не като потърпевшите. През тези години те подаваха много сигнали и са съдействали за разкриване на сметища и незаконен дърводобив. Разполагаха с дронове и обхождаха голяма територия", допълни Сандов. И препоръча на разследващите да видят "какви сигнали са подавали тези момчета и защо се е стигнало до негативна развръзка".

"Четири години правоохранителните органи не са открили нарушения тази организация да бъде закрита", заяви Сандов, за да подчертае, че описваната като паравоенна организация не е извършвала незаконна дейност. Той е категоричен, че трябва бърза намеса и да се проследи къде е изчезналият собственик на хижата край Петрохан и дали не е отвлечен.

Бившият депутат от Зелено движение, коалиционен партньор на ДБ тогава, беше вицепремиер и министър на околната среда и водите от 2021 до 2022 г. в кабинета на Кирил Петков.

Разследващите работят по няколко водещи версии, които варират от убийство до ритуално самоубийство. Събират се данни за загиналите, разпитват се техни познати и близки, проследяват се трафични данни, както и записи от охранителни камери и камерите на АПИ, обясняват от полицията.

Лансирана бе и мексиканска връзка - заради пътуване до тази страна и финанси, идващи от продажба на имоти там. Проверявали се и сигнали, свързани с педофилия. Според Би Ти Ви покрай детски лагери, свързани с хижата, са били подавани сигнали, включително до прокуратурата и Агенция за закрила на детето.

Междувременно бившият служебен министър на вътрешните работи Иван Демерджиев разкритикува органите на реда заради липсата на информация около мистериозното убийство на тримата мъже. На страницата си във "Фейсбук" той изрази недоумението си, че институциите мълчат.

"Някой ще ни обясни ли какви са тези "рейнджъри", които са завардили гората край хижата, в близост до която са намерени труповете, и кой е сложил превръзка на очите на полицията в Годеч и на съответната прокуратура?!", попита Демерджиев.